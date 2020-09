Dans sa chronique, Morgane Cadignan nous explique pourquoi elle n'aime pas Caroline Proust et Thierry Godard, eux qui osent porter de tels noms de famille.

Caroline Proust, Thierry Godard, je ne vous aime pas. Déjà parce que CA VA LES NOMS DE FAMILLE LÀ ? ON SE LA PÈTE PAS UN PEU ? Hier on avait Camille Chamoux, déjà c’était improbable mais là… Comment osez-vous… il y a des gens autour de cette table qui n’en ont même pas.

Et il y en a qui en ont mais c’est “Morin“. Je parle bien sûr de Daniel. Et de moi à partir de l’été 2021, pour ceux qui n’auraient pas encore reçu les faire-parts. Si vous ne les avez pas, vous n’êtes pas invités.

Moi j’ai fait pas mal de recherches sur mon nom de famille, j’ai vu qu’il y avait 199 Cadignan en France, manifestez-vous les gars parce qu’avec Daniel on a besoin de la liste définitive des invités pour réserver le Petit Trianon.

Vous vous appelez Proust et Godard, alors j’ai pas dit que Engrenages c’est pas bien, c’est une bonne série et tout mais... faites un effort non ? Je dis pas que Thierry doit forcément réaliser le nouveau À Bout De Souffle et que Caroline doit nous faire une tournée de madeleines mais quand même... va falloir songer à être à la hauteur des patronymes là les enfants !

Caroline, Conservatoire de Montpellier, boooon, ça va mais c’est pas assez. Une fois reçue vous quittez le foyer. A propos de ça vous dites à Libération en 2014 “ « Nous n’étions pas très riches. Avant de partir, maman m’a dit simplement “ On te paye quatre années d’études et après tu te débrouilles “ Alors c’est bien mais ça, c’est Zola.

Vous partez avec les encouragements du conseil de classe mais pas les félicitations. Donc attention.

Ah, et, Caroline, je vous ai écouté en podcast dans un entretien pour France Culture, et vous dites un truc qui m’a parlé : “ J’ai l’impression d’être dans un monde où je ne vois plus les humains “ Alors c’est exactement ce que je ressens depuis que j’ai rejoint cette émission mais ça peut être aussi de l'astigmatie. Tout bêtement. C’est bien de faire des grandes phrases poétiques, mais parfois deux clics sur Doctolib, un bon Ophtalmo… et ça repart !

