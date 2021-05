Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Léa Drucker, invitée dans la Bande Originale pour la saison 2 de la série "La Guerre des Mondes".

Léa Drucker je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas parce que “Jusqu'à La Garde“, quel film et quelle prestation d’actrice ! "Jusqu'à la garde" c’est devenu une blague avec un pote, pendant au moins un an le dimanche soir on voulait se mettre un petit film de bonne humeur du dimanche, on trouvait rien, et il y en avait toujours un de nous deux qui disait “Sinon… On a toujours pas vu 'Jusqu’a La Garde' “. Puis on se trouvait une excuse pour ne pas le voir : “Non mais là c'est pas l’ambiance“... Et puis un dimanche on a fini par le regarder, et je vous préviens, pour ceux qui ne le connaissent pas encore : c’est pas un film bonne humeur de dimanche soir. C’est plus un film de lundi à 15h. En novembre. Dans les Ardennes. Bref, bravo parce que c’est un film qui m’a mis une claque, un peu comme Denis Ménochet dans le film du coup.

Aujourd’hui on parle de la saison 2 de "La Guerre des Mondes", je vous laisse deviner : une attaque extraterrestre, la vie humaine quasi éradiquée sur terre, et des survivants ben... qui ont du mal à survivre... Bref, de la dystopie de qualité avec des pare-balles en treillis, la scène de l’embouteillage déserté dont il ne reste que la file de voiture, et un moment quelqu’un qui hurle : “Mais on n'a pas le choix !"

Et autant "La Guerre Des Mondes" est une série de qualité, autant moi je n’en peux plus qu’il n’y ait plus une seule œuvre optimiste sur l’avenir de l’humanité. Il y a toujours des zombies, des pandémies, des soulèvements de machines, des albums d’Amir, bref ça ne va pas. Mais faites-moi un truc joyeux !

"2085, Planète terre. Alors que Daniel Morin vient de partir en retraite s’offrant ainsi une maison sur le Pacifique, nettoyé de tout plastique depuis longtemps, une menace pèse sur la France. Christiane Taubira, la présidente du pays et Zinédine Zidane son premier Ministre vont devoir contrer la menace extra-terrestre… à domicile ce soir au cours de la grande finale de composition florale inter-univers qui oppose Paris à la planète Zyon. Planète terraformée il y a 10 ans pour accueillir tous les rastas du monde. Dans l’espace, personne ne vous entendra crier : parce que vous n’avez aucune raison de le faire, par contre attention, ça sent la ganja à l’Ouest de saturne.“ Voilà. Ca c’est le genre de futur pour lequel je signe.

