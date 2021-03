Morgane Cadignan n'aime pas le journaliste et animateur de télévision Jamy Gourmaud, invité dans la Bande Originale pour présenter son émission "C Jamy" diffusée sur France 5.

Jamy je ne vous aime pas… Mais quelle arnaque vous faites !

Vous m’avez tout expliqué du cycle de l’eau, et de l’univers. J’ai regardé "C'est Pas Sorcier" pendant des heures parce que ma mère voulait bien me laisser devant sous prétexte que c’était de la “télé pédagogique“. Toutes ces fois où je vous ai fait confiance, parce que vous faisiez un bruit de sifflement dans un tube à essai, toute cette guitare électrique sur ce camion... Pour découvrir quoi ? QUE VOUS N’AVEZ AUCUN DIPLÔME SCIENTIFIQUE PUTAIN. Vous êtes journaliste.

Pour moi, vous étiez l’enfant illégitime de Marie Curie et Mac Lesggy et au final, j’ai lu vos interviews et vous racontez dans les journaux que vous compreniez les choses en même temps que nous... C’est à dire juste avant moi quand même.... Franchement, j’ai vraiment le sentiment de m’être faite…

"C’est Pas Sorcier" c’est vraiment une bonne partie de mon enfance et je sais que je dis souvent ça dans les chroniques mais j’ai beaucoup, beaucoup regardé la télé. J’avais une mère prof de collège en ZEP, donc contre toute attente, j’étais pas encore la plus grosse urgence. Tant de profs au bout du rouleau qui nous collaient des épisodes sur le rétroprojecteur en fin d’année. D’ailleurs ça aurait été pas mal un épisode sur la méthode pour allumer le rétroprojecteur parce que dans mon collège, les mecs on aurait dit qu’ils faisaient décoller une fusée à chaque fois. Après c’était pas trop mon problème, j’étais au fond de la classe en train de vendre des feuilllets Diddle pour m’acheter de la drogue et la revendre aux élèves de ma mère. Et puis j’avais pas besoin d’écouter en cours, au fond de moi je savais que mon destin était ailleurs et je me disais entre deux joints “Un jour les gars, un mec qui s’appelle Nagui va m’appeler et ma vie va changer, la prophétie va se réaliser.”

Et les copains qui disaient : “N'importe quoi, si tu veux inventer des légendes prends un vrai prénom déjà sinon on n'y croit pas”.Le mec qui m’a dit ça s'appelait Jordan, donc l’arroseur arrosé.

