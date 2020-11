Morgane Cadignan avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues

Sidonie Bonnec je ne vous aime pas parce que vous avez longtemps animé l’émission « Enquête criminelle » et ça m’a empêché de faire pas mal de choses dans la vie. Notamment de réussir. Parce que ces émissions là c’est juste la base de la procrastination, hop t’es la, tu te prépares à faire rentrer ta boite au CAC 40 et d’un coup tu te fais happer et t’as VRAIMENT besoin de savoir comment se termine l’affaire Leïla Kaddour-Boudadi. Cette maîtresse d’école poitevine qui a disparu sans explications. On a entendu hurler “13 HEURES“ dans la fôret et d’un coup plus de trace. Puis regardez autour de moi, y’en a du suspect avec de la tête de suspect. Hein, t’as de la chance mon Polo d’être sympathique, parce que t’as pas une coupe de cheveux qui te permet d’être un peu louche.

Bref, du coup t’as envie de savoir la fin, tu restes chez toi, et tu penses plus au fric que tu aurais pu te faire avec ton site ventededentsdelait.org, ni au même au ménage, tu disparaitras à ton tour sous les cartons de pizza et la poussière dans la solitude la plus totale. Ça va Paul ?

En plus honnêtement, moi je les ai regardés les épisodes, et deux fois sur trois c’est quand même l’amant ou le voisin. Donc ne baisez pas avec vos voisins. A part si vous vivez à côté de François Civil.... Là ça vaut peut-être le coup de prendre le risque en prenant le coup. Sinon non.

Franchement Sidonie, 7 ans à la présentation d’Enquête Criminelle, retrouvez nous Dupont De Ligonnès non ? Parce qu’après quand vous avez co-présenté “La Curiosité est un vilain défaut“ j’avais envie de vous entendre continuer “Parfois… il ne faut pas regarder sous les terrasses.“

