Roberto Alagna je ne vous aime pas. Et ça c'est une phrase que je ne pensais pas prononcer un jour, tiens c’est fou la vie. Et je ne pense pas être la seule, je ne pense pas que quelqu’un nourrisse une haine sourde spécialement dirigée contre les ténors . Les gens qui détestent les chanteurs lyriques, ça doit vraiment être ceux qui ont épuisé leur haine pour le reste du monde parce que c’est plutôt doux ce que vous apportez aux gens. J’aime pas les femmes, les homosexuels, les musulmans, les noirs, on fait quoi chéri l’année prochaine ? Les ténors ? Ouuuuh que je ne croise pas Vincent Niclo parce que ça va partir “.

Après j’avoue que ca doit être pénible de vivre en-dessous de chez vous quand même, quelqu’un qui interprète "Caruso" le samedi matin, mélomane ou pas, t’es vener. Bon, ça va, c’est pas Florent Pagny mais t’es vener quand même. Si c’est Florent Pagny t’as "Caruso" le samedi matin et “Ma Liberté de penser“ le dimanche. Ah bah le lundi matin je fous le feu à l’immeuble avec moi dedans. Les incendies en Australie au début de l’année dernière c’est juste qu'il y a une famille de Koalas qui s’est fadé trois semaines de répétitions de la Traviata par les Walibis du parc d'à côté, ils ont craqué une allumette. C’est normal. Bon après ça leur a glissé des mains le projet. C’est souvent le problème avec les pyromanes, j’ai remarqué.

Pourtant j’aime bien la musique lyrique, parfois j’écoute de l’opéra chez moi, je mets une robe de chambre en satin, j’écoute "Madame Butterfly" en fumant des Vogues et je pleure mon riche mari mort. Puis la playlist est en aléatoire et ça switche sur Aya Nakamura, il y a Daniel qui arrive en twerkant et je pleure mon pauvre mari vivant.

