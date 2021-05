Morgane Cadignan a cherché dans la biographie de la comédienne, réalisatrice et animatrice de télévision Anne Depétrini une raison de ne pas l'aimer, mais elle n'a pas vraiment trouvé...

Anne Depétrini je ne vous aime pas. En fait si, je vous aime bien… J’en ai marre… Je cherche dans votre biographie une raison de ne pas vous aimer mais je ne trouve pas quoi, bon si, vous avez quand même réalisé "L’Ecole Est Finie"… Mais bon c’était il y a trois ans donc ça va.

Bon et puis écoutez, Anne, si toutes les parisiennes qui galèrent en couple font une thérapie et se mettent à écrire des livres il y aura bientôt plus de librairie que de rats à Paris. Je vais vous dire Anne, ce livre j’aurais pu l’écrire. Premièrement parce que j’écris très bien et surtout parce que je me suis beaucoup reconnue. C’est fou cette quête de soi, c’est comme un vortex. Une fois que tu commences tu ne peux plus t’arrêter. C’est comme un paquet de Curly ou aider une jument à mettre bas : une fois que t’as la main dedans... C’est trop tard. Faut aller au bout. Mais ça c'est une anecdote que je vous raconterai un autre jour. Un week-end en Camargue qui a pris un tour inattendu.

C’est vrai, c’est ce que vous racontez Anne, on commence avec une séance classique et on se retrouve vite dans un cabinet d’acupuncture avec une aiguille entre les yeux à se demander si une bonne discussion avec ces parents ça n'irait pas plus vite. Nos psychismes, nos intérieurs c’est comme le changement à Montparnasse : tu arrives au bout du couloir, puis il y a une porte battante et encore une porte, et un escalator en panne, puis un autre tourniquet, un clochard qui gueule, une Mie Câline (Freud appelait le cortex gauche « La Mie Câline du conscient » contrairement à Lacan qui le qualifiait plutôt de « Brioche dorée de l’égo »)

