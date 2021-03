Morgane Cadignan n'aime pas le chef cuisinier Guy Savoy, invité dans la Bande Originale pour présenter son livre "Soupes de Printemps", paru aux éditions Herscher.

Guy Savoy je ne vous aime pas parce que, "Soupes de printemps" ? Vraiment ? Après l’année qu’on vient de passer vous n’avez rien de plus festif à nous proposer ? Et puis on a enchaîné Kenji, Raphaël, et Jean-Louis Aubert donc je pense qu’en termes de soupe on est bon là. Oui bah c’est plus facile de tacler quand ils ne sont pas là. Ca s’appelle du bitching-rétroactif, j’ai déposé le brevet. Guy, mon petit pote, n'allumez pas votre radio dans six jours parce que vous allez prendre un tarif monumental.

Alors que la France et ses colonies m'entendent... Les livres de cuisine pour cuisiner chez soi, moi je dis STOP. Faut pas qu’on s'habitue à ça. Moi je veux retourner au restaurant, commander un plat trop cher et dire au moment de l'addition que franchement, c’est con de payer 25 balles pour un truc que j’aurais pu faire chez moi. En plus les amis, on n'a pas tous de belles et grandes cuisines équipées. Moi je dispose d’une cuisine de 3 mètres carrés, quand je casse un œuf ça nécessite huit heures de ménage derrière. Du coup, je ne vais pas me lancer dans des grandes recettes de soupes et compliquer la vie de ma femme de ménage. Femme de ménage qui s’avère être moi-même. A priori quand t’as pas le budget d’une cuisine plus grande qu’une pièce de 2 euros, t’as pas le budget pour payer quelqu’un pour la nettoyer. Je paie déjà quelqu’un pour écrire mes chroniques à ma place donc c’est ric-rac. D’ailleurs Leïla, je te dois 20 balles.

Parfois j’invite des amis à dîner, je me lance dans des grands trucs, entrées - plats - trou parisien - fromage - dessert. Le trou parisien, en plus d’être mon surnom dans les années 30, c’est comme le trou normand mais à la place du Calvados tu mets de la vodka, et à la place de la glace tu mets rien. C’est un shot quoi. Donc j’invite mes amis, je passe deux jours à faire des enfilades de plats pour que finalement, après quatre paquets de Minizza Belin les gens te disent : “Han j’ai plus de place”. Alors ça, c’est le summum de l’impolitesse_. _MAIS TU TE FORCES MON GARS.

