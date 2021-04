Morgane Cadignan n'aime pas le comédien, écrivain et animateur Lorant Deutsch, invité dans la Bande Originale pour le nouveau numéro de "Laissez-vous guider" sur les pas de Napoléon, diffusé sur France 2 le mardi 13 avril.

Lorant Deutsch je ne vous aime pas mais j’adore l’histoire donc ça va. Enfin j’adore l’histoire. J’adore surtout le fait de retenir des anecdotes historiques pour pouvoir les ressortir dans un à peu près des plus moyens dans les soirées.

Le problème c’est que je ne suis plus la seule, parce que votre bouquin "Métropolitain" c’est le truc le plus lu au monde derrière la Bible. Quand c’est sorti c’était un truc de fou, il y avait votre tête dans toutes les étagères d’Ile de France. Enfin… votre tête sur la couverture du livre, pas au sens d’un Louis XVI décoratif.

Je crois me souvenir d’un Noël entre potes où on se l’est tous offert en même temps. Du coup après on avait tous les mêmes anecdotes et quand tu en sors une t’as un peu la goutte de sueur au front parce que statistiquement au bout de la table il y a quelqu’un qui devinera que t’as potassé Lorent Deutsh avant de venir. Enfin… potasser le livre de Lorant Deutsh… sinon c’est pas correct.

Alors en bonne passionnée d’histoire, ou bonne passionnée du brillage en société, comme on dit avec une faute de Français, j’ai regardé "Laissez-vous guider" que vous co-présentez avec Stéphane Bern. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que vous kiffez tous les deux. Et que ça se ballade, et que ça fait des visites privées dans les musées. Tout le monde tombe sur les ministres qui font des dîners clandestins mais Deutsch et Bern qui trottinent de nuit dans les Invalides, ça ne dérange personne. Au début de l’émission vous êtes tous les deux, en détente, en haut d’un phare en citant Napoléon et là tu te dis : ils vont nous claquer un coup d’Etat tous les deux, on n'aura rien vu venir : “bah écoute je sais pas, il m’expliquait l’histoire de la rue de La Grande Truanderie et d’un coup, la reconstitution est devenue très réelle.”

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !