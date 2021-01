Morgane Cadignan n'aime pas l'écrivain Hervé Le Tellier, auteur du roman "L'Anomalie" et lauréat du Prix Goncourt 2020, invité ce matin dans La Bande Originale...

Hervé Le Tellier je ne vous aime pas. Et alleeeez, encore une fois le Goncourt me passe sous le nez. Alors que regardez mon visage ! Je pense qu’en termes d’ "Anomalie" je suis quand même bien placée pour parler. En plus votre livre "L’Anomalie“ est un des livres les plus vendus… de 2021 alors calmez-vous quand même, on est le 12 ! Crier victoire trop tôt c’est dangereux, partir gagnant alors que les votes ne sont pas terminés, on voit bien ce que ça donne à Washington et c’est pas que j’ai pas envie de mettre un raton laveur mort sur ma tête pour forcer la porte de Gallimard mais quand même. Jamiroquaï c’était bien à l’époque.

On les connaît les gens qui font deux bonnes premières semaines et qui se reposent sur leurs lauriers toute l’année après. Moi je me repose même plus sur mes lauriers, j’ai fait construire une maison de vacances avec. Bienvenue dans ma villa, les meubles du salon c’est 6 mois de salaires de France Inter donc attention à votre dos en vous asseyant par terre.

Mais bon, revenons aux nouveaux riches et donc à vous et votre livre, "l’Anomalie". Un livre qui traite de nombreux sujets et notamment du double mais qui explore aussi la théorie qui dit que l’on vit dans un monde virtuel et que tout ce qui est autour de nous est artificiel. Théorie de Nick Bostrom, bien connue… de la famille Bostrom et surtout une théorie validée récemment par la revue _"S_cience" qui affirme que c’est à 50% possible. Mais dans ce cas, excusez-moi mais… Qu’est-ce qu’on s’emmerde ? Non parce que s'il y a moitié de chance que tout cela ne soit qu’un décor, pourquoi on fait des efforts ?

Je pourrais insulter toute l’équipe tous les matins, hors chronique je veux dire, et je ne serais qu’artificiellement licenciée. Et je pourrais passer ma vie dans mon lit à manger des Chocapics artificiels en attendant qu’il y ait un bug dans la matrice.

Et si on part sur cette théorie, c’est évident que tout est artificiel. Il y a clairement des choses autour de nous qui montrent que rien n’est vrai. Guillermo vous l’avez déjà vu cligner des yeux, vous ? Ben non. Bêtement on a mis ça sur le compte des smoothies céleri-cocaïne-kérosène mais c’est peut être un peu facile. Comme cette vanne. Nagui qui ne vieillit pas, c’est normal ? Ca ne choque personne ? Celle-là c’était pour vous faire un peu du bien à l’âme car oui je peux être gentille aussi... Quand on me menace en off.

