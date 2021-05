Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Julie de Bona, invitée dans la Bande Originale pour la série "Plan B", diffusée sur TF1.

Julie de Bona, je ne vous aime pas. "SoeurTherese.Com", "une Famille formidable", "Le Secret d’Elise", "Le Tueur Du Lac", "Le Bazar de La Charité"… Vous avez un problème avec France 2 ? Vous trouvez qu’il n’y a que des loosers à l’antenne ? Non parce que si c’est le cas faut pas rester là, faites attention à vous. En lisant votre biographie j’espère pour votre bilan carbone que vous habitez dans les studios TF1.

Aujourd’hui vous venez nous parler de "Plan B". Et le titre de la série m’a induite en erreur, au début j’ai cru que ça serait un truc un peu romantique et léger, comme toutes les fictions avec “PLAN“dans le titre. C’est toujours "Plan Coeur", "Plan Cul", "Plan épargne-logement" pour les gens à la vie sexuelle un peu tristounette...

Et en fait c’est quand même un peu plus compliqué que ça, durant six épisodes, vous incarnez Florence, une femme dont la vie bascule le jour où elle retrouve sa fille Lou, 16 ans, morte. C’est vrai que c’est la tuile. Retrouver sa fille morte, ça vous gâche une journée. Un mort ça te transforme toujours un super dimanche en un week-end mi figue-mi raisin. Moi je me souviens le jour où on a retrouvé un mort lors d'un barbecue plancha auquel je participais… Bonjour l’ambiance… Bon après ça tombait bien… Le feu avait bien pris, il y avait une belle braise et on manquait un peu de viande donc après concertation on s’est dit : “Jean-Louis va nous manquer... Mais à la fois il n’aimait pas le gâchis. Puis il fait 35 degrés donc faut réfléchir vite, sinon à mon avis les poivrons là… Ils vont être cramés“. Bref, Julie de Bona je ne vous aime pas et on a bouffé Jean-Louis.

Et à propos de viande molle, j’ai remarqué que le nom de famille de votre personnage, c'est Morin. Et il y a des choses handicapantes dans la vie, mais alors être Madame Morin, je peux vous dire que ça vous ferme des portes. Déjà celle de la cave dans laquelle vous dormez... Après ça en ouvre certaines, dans des clubs échangistes qui se trouvent en général le long des rocades, pas trop loin des aéroports, bref, de hauts lieux d'élégance. Mais en général être Madame Morin croyez-moi, au bout d’un moment t’as envie d’être Jean-Louis, et de cramer dans les flammes.

