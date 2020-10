Ce matin, Morgane Cadignan nous explique pourquoi elle n'aime pas la chanteuse Carla Bruni...

Carla Bruni, je ne vous aime pas parce que vous rendez mes conversations super longues. Depuis votre album en 2002, à chaque fois que dans une conversation quelqu’un prononce “Ah, au fait les gars, quelqu’un m’a dit “, il y a toujours un connard pour répondre _“Que tu m’aimais encore“,_ du coup, moi je réponds : "serait-ce possible alors?“ et l’autre continue : “haaa haaaaah...“ Bref. Tout prend des heures et j’ai du travail.

Et pourtant vous continuez à me provoquer: le 9 octobre est sorti votre album qui n’a même pas de nom mais il y a un titre qui se nomme “Quelque chose“. Alors je sais que vous êtes très vaporeuse et tout mais là va falloir commencer à être un peu précise. Quelque chose, quelqu’un… Si votre prochain album s’appelle “Quelque part“, ça va pas nous aider à vous cerner.

Appelez le best-of “les petits pronoms indéfinis de Bruni“ et tout le monde gagne du temps. C’est plus une discographiefinalement c’est une partie de Cluedo qui promet d’être longue … “Bah écoutez, c’est quelqu’un, quelque part, avec quelque chose.“

Après faut le reconnaître, moi, j’aime bien vos chansons, en général c’est assez doux, tellement doux que j’aimerais en écouter plus mais le problème c’est que parfois même quand je vous écoute je ne vous entends pas. Vous devriez faire un duo avec Laurent-Voulzy, et appeler l’album "ASMR“.,