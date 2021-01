Le chanteur Pascal Obispo est invité ce matin dans la Bande Originale pour présenter son application musicale "Obispo All Access". Morgane Cadignan se demande si c'est "All Access" à ses oeuvres ou à lui-même...

Pascal Obispo, je ne vous aime pas. Enfin je ne vous déteste pas autant que toutes les Lucie après 1996. Moi c’était en plein dans ma génération et les meufs n’en pouvaient plus.

"Lucie.

- Oui ?

- Dépêche- toi !

- Ok.

- On ne vit, on ne meurt qu’une fois.

- Bon les gars c’est pas…

- Marqué dans les livres...?"

En fait, je suis bien contente de vous voir parce que depuis votre dernier album en 2018 on ne s’est pas trop donné de news, en même temps vue la gueule de 2020, ce n'était pas le moment de venir chanter Millésime, les gens l'auraient mal pris. En revanche, maintenant, de l’actu vous en avez puisque le 8 janvier vous avez dévoilé votre application “Obispo All Access“, pour vous affranchir des structures actuelles. Alors le titre de l’application prête un peu à confusion, on ne sait pas si c’est "All Access" à vos oeuvres ou "All access" à vous-même. Bon en gros ça fait porno quoi.

Moi en tout cas, je vous suis depuis depuis le début et ça ne s’est pas arrangé quand en 2000, vous composez les chansons de la comédie musicale "Les 10 commandements". C’est tellement mon époque. Je fais vraiment partie des gens pour qui si tu leur dis : “Eli Chouraqui“… bah ils voient qui c’est.

En 2017, vous replongez avec le musical “Jésus de Nazareth à Jérusalem.“ Bon. Pascal. Entre nous, on a un peu fait le tour là, non? J’attends avec impatience une comédie musicale sur une autre religion. Le gars qui va nous pondre le musical“Islam : les 5 piliers sur deux albums“,je le respecte à vie. La promo sur CNews va être chouette à voir.

