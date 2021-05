Morgane Cadignan n'aime pas la romancière Anne Goscinny invitée dans la Bande Originale pour son livre "Le Monde de Lucrèce" (tome 6) , paru aux éditions Gallimard Jeunesse.

Anne Goscinny je ne vous aime pas. Vous venez aujourd’hui nous parler du "Monde de Lucrèce", dont le tome 6 a été publié le 6 mai chez Gallimard Jeunesse. Et au début j’ai cru que c’était Lucrèce Borgia… Borgia je me suis dit : “Chouette enfin un peu de cul dans cette émission, ca manquait“. Ou alors c’est le drame en prose de Victor Hugo représenté pour la première fois au Théâtre de la Porte-Saint-Martin le 2 février 1833, avec Mademoiselle Georges et Frédérick Lemaître dans les premiers rôles... Mais ça c’est de la culture et bof… C’est pas trop le genre de la maison non plus. Et en fait ni l’un ni l’autre : ni cul, ni culture. Ce qui, je vous le dis tout de suite, est ma nouvelle devise. Ni Dieu, ni maître, ni cul, ni culture. Anarchiste frigide et limitée. Ça me va bien je trouve.

Donc, Lucrèce est une pré-adolescente dans ce livre illustré par Catel, alors avant de lire je suis partie avec une tonne de préjugés, je me suis dit que Lucrèce pour s’appeler Lucrèce son père est sûrement graphiste 3D en free-lance et sa mère avocate mais uniquement pour les réfugiés politiques et les designers de lampe… Mais Lucrèce les gars… "J’aime bien Marie, non ?“ “Non trop commun. On va l’appeler Lucrèce. C’est bien Lucrèce, tu re-veux un macchiato ?“ “Allez ça marche. Pour Lucrèce. Pas pour le macchiato, il est 20h je vais prendre un Macchia-tard“ AH AH AH (rires qui s’envolent au-dessus de la mezzanine qui abrite un espace télé avec des plantes grasses et une grande affiche de "Jules et Jim" encadrée)

Et Lucrèce dans ce tome 6, elle va vivre plein d'aventures dont voici le résumé : “L'été s'annonce joyeux et plein de surprises pour le plus grand bonheur de Lucrèce. Une grande maison qui ressemble à un petit château, une partie de pêche miraculeuse, une irrésistible promenade en vélo."

Et toujours dans mes préjugés basés sur le résumé parce que j’ai jamais réussi à lire un livre au-delà, je me suis dit que déjà Lucrèce, elle n'a pas de soucis de blé : “Un château qui ressemble à un petit château", bah voyons. Moi si je prends ça sur BNB ça va chercher dans les 150 balles par nuitée si tu rajoute les frais de ménage. En plus à mon avis les parents de Lucrèce ils ont le Sud en horreur, trop beauf, donc ça finit en Bretagne avec la moitié de Paris Ouest. Moi mes recherches c’est plutôt “Une Grande cabane qui ressemble à une petite maison.“

