Morgane a beaucoup regardé les émissions présentées par Flavie Flament, elle nous raconte

Flavie Flament, je ne vous aime pas et c’est dur pour moi de le dire. Parce que j’ai regardé toutes les émissions que vous avez animées entre 2000 et 2009. Vous ne me connaissez pas et pourtant vous m’avez un peu élevée. Quand ma mère partait au boulot, c'était Flavie Flament qui me gardait.

J’ai rêvé pendant des heures et des heures devant “Star à domicile“ ou pour résumer c’était un chanteur ou une chanteuse qui débarquait chez un fan qui s’effondrait systématiquement en larmes. C’était la belle époque maintenant on peut plus faire ça, t’imagines t’as Céline Dion qui frappe à ta porte “Bah non meuf, COVID, geste barrière, donc tu retournes postillonner à Las Vegas et tu ne touches pas ma sœur ! Encore un soir qu’elle me dit ! Elle est folle elle...“

Mais il y a des techniques pour recréer l’ambiance de l'émission. Par exemple : Se marier avec Alexis Rossignol : et tous les soirs quand il passe la porte, t’as beau t’y attendre, je peux t’assurer que tu chiales quand même ta race.

Vous avez également été à la présentation de Vis Ma vie, pour ceux qui ne s'en souviennent pas c'était des gens qui échangeaient leurs métiers, leurs places, leurs salaires, pour vivre dans la peau de l’autre et ainsi mieux le comprendre. Nagui ? On joue ? Non mais pas longtemps on switch une semaine, faut que je m’achète une planète.

Sinon, je veux bien échanger avec Leïla mais faudra bosser vraiment et arrêter de faire semblant. Puis vous me voyez moi au JT de France 2 franchement ? Ça marche pas les gens vont se rendre compte de la supercherie. J’arrive pas à aligner une chronique sans bafouiller, là ça va c’est 3 minutes mais au-delà j’articule plus. On dirait Guillermo Guiz. Ça va s’embrouiller dans tous les foyers de France « MAIS QUI A FOUTU LES INFOS BELGES EN CREOLE PUTAIN ? »

Après je vous ai perdu de vue pendant 9 ans jusqu’à votre retour sur M6 à la présentation de L'Atelier, un émission qui propose à des anonymes de restaurer des... objets. Et bah allez, pourquoi pas ! Il y a bien Affaire conclue sur France 2 avec Sophie d’Avant qui vide des greniers. Faites une équipe ! On mixe tout ça : Sophie Flament ou Flavie Davant, des vieux, des meubles, des portes qui grincent et hop on a le prochain mercato du PAF.

En parlant d’atelier, j’ai pas beaucoup de meubles anciens à restaurer mais j’ai bien une antiquité que je peux vous filer… Et voir quelqu’un poncer Daniel Morin pour me le remettre à neuf je crois que j’aime l’idée.

Mais ça c'est aussi votre truc, parce que vous avez confié en interview que vous rêviez d’être restauratrice de tableaux... mais aussi d’apprendre la langue des signes et le portugais. Bon va falloir choisir, parce que comme ça tout d’un coup on dirait une grosse crise de la quarantaine.

Vocé fala portugues agora desde esse tempo todo ?… C’est bien ce que je pensais.

Je vous charrie mais ce qui est important dans cette même interview c’est que vous déclarez « Il n’y a pas de temps à perdre pour essayer d’être heureux, on en perd trop à souffrir. » Nagui toujours ok pour changer de vie ?