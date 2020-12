Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Noémie Schmidt. Elle l'a découverte dans la série "Versailles" qu'elle prenait pour une très longue pub pour Chanel...

Noémie Schmidt je ne vous aime pas. Moi je suis la première de la bande à vous avoir découverte, c’était dans la série "Versailles" où vous incarniez Henriette d’Angleterre. Mais j’ai pas compris tout de suite ce que c’était... Les premiers épisodes vous passiez votre temps à vous baigner dans le canal du château de Versailles vêtue de grands drapés blancs comme ça. Les scènes duraient une plombe au ralenti, puis devant la TV, à un moment on s’est dit : “Elle est belle cette pub pour Chanel mais ca devient long là, ca serait bien que la série commence.”

Henriette d’Angleterre. C’était élégant les noms à l’ancienne quand même, t’imagines ça aurait quand même de la gueule de s'appeler “Nagui d’Alexandrie ou Leïla de Poitiers”. Puis dans les bouquins, remplacer Diane de Poitiers par Leïla, juste pour voir la tête d’Eric Zemmour ça vaut le coup.

En plus c’est la classe, Versailles c’était un rôle international que vous jouiez en anglais. Tout le monde parle anglais dans la série, pour un truc qui se passe au 17éme siècle en France c’est assez logique. En fait le Roi élu c’était pas un truc de filiation c’était simplement celui qui avait le meilleur score à Wall Street English/TOIEC. Voilà, une petite anecdote historique à ressortir dans les dîners qu'on ne fait plus, si jamais.

Moi je suis passionnée d’histoire en plus. Bon j’avoue, non c’est pas vrai. Mais ça fait du bien de le dire. Tout le monde est passionné d’histoire, c’est un peu à la mode. Pour le peu que tu connaisses 1515 Marignan et que tu aies trois anecdotes sur des rues de Paris à ressortir entre deux brunchs, c’est bon. Ça passe. Puis quand il faut se lever le dimanche pour venir visiter le château de Chenonceau avec moi y’a plus personne. Hein Daniel ? "Gnagnagna vas-y toute seule je dois écrire ma chronique pour demain". Puis quand le lendemain t’entends la qualité de sa chronique tu te dis qu’il avait le temps de visiter le château, catacombes incluses. Je dis pas que je passe des dimanches de merde. Je dis juste que je mets toutes les chances de mon côté.

Alors que vous Noémie, finalement, vous connaissez moins bien Versailles que moi puisque vous êtes née en Suisses à Sion, et je savais pas comment le prononcer, moi juste comme ça à l’écrit, j’ai lu que vous étiez née à “ZYON“. Donc je vais pas vous cacher que je suis un poil déçue que vous ne sentiez pas plus la weed que ça. Vous êtes chanteuse lyrique, c’est vrai que j’aurais dû me douter que vous ne repreniez pas du Bob Marley/ UB40 à l’opéra.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !