Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne et productrice Julie Gayet et la comédienne et chanteuse Cécile Cassel (HollySiz), invitées dans la Bande Originale pour le Festival Soeurs Jumelles de Rochefort.

Julie Gayet et Cécile Cassel je ne vous aime pas. Julie, vous êtes déjà venue cette année pour nous parler de votre documentaire "PaslapourDanser". Et maintenant vous créez le festival de Rochefort, c’est quoi votre problème avec le repos ? Attention à pas en faire trop, après on devient Nagui. Tout le monde dit qu’il a bonne mine avec tout le taff qu’il fait mais peu de gens savent qu’il a 27 ans.

Le festival Soeurs Jumelles, qui se tiendra dans cette belle ville de Rochefort, que tout le monde bien sûr connaît pour le film mythique… "Beaumarchais, l'insolent" d'Edouard Molinaro. Ah il y a eu aussi "Les Demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy, c’est vrai. C’est fou comme tout le monde aime ce film. Musique de Michel Legrand oblige. Moi j’ai vraiment envie de l’adorer mais j’ai du mal avec la joie de vivre et les couleurs vives. Chantal Goya chez Desigual je peux pas. C’est pas ça la vie. Le début de "Lalaland" ils chantent dans les embouteillages mais laissez moi rire, va tenter de commencer à chantonner "Les moulins de mon coeur"place de la concorde en travaux en ce moment. Comme une pierre que l’on jette… DANS TA GUEULE SI T’AVANCE PAS TA CAISSE PUTAIN !

J’ai vraiment du mal avec les gens lumineux qui chantent des chansons. Cécile, enchantée.

Vous venez avec Julie aujourd’hui nous parler du festival qui s’appelle d’ailleurs "Soeurs Jumelles" en clin d'œil au film, mais surtout parce que de tout temps, l’image et la musique sont sœurs jumelles. Ça tombait très bien. Moi je soupçonne un peu le festival d’avoir été créé juste parce que ça tombait bien. On serait plus emmerdés pour faire un festival à Cherbourg…. Il faut faire un festival en hommage à la pluie quoi. Parfois t’as un super nom d’enseigne et t’as un peu envie de monter le projet juste pour le bon jeu de mot.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !