Morgane Cadignan n'aime pas le réalisateur Christophe Barratier et le comédien Victor Belmondo, invités dans la Bande Originale pour le film "Envole-moi" qui sortira au cinéma le 19 mai.

Victor Belmondo, Christophe Barratier, je ne vous aime pas. Parce que c’est super pénible. Beau film “Envole-moi“ hein. Mais pourquoi ce titre ? Je ne peux plus passer devant une colonne Morris sans hurler “LOIN DE CETTE FATALITÉ QUI COLLE À MA PEAU“… C’est pénible d’avoir Goldman dans la tête en permanence. Même pour Goldman lui-même hein, c’est pour ça qu’il vit reclus, il m’a dit : “Je suis obligé meuf, j’en peux plus, tu peux pas prendre un taxis ou rentrer dans un Auchan sans qu’il y ait "Je te donne" en fond sonore je vais me buter."

Victor, vous tenez le rôle de Thomas, un jeune adulte friqué qui fait la fête la nuit et dort la journée, jusqu’au jour où son père, pour le responsabiliser, lui coupe les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients qui souffre d’une maladie grave. Euh... La punition est un peu sévère non ?

Bon d’accord, votre personnage ne fout vraiment rien à part sortir en boîte, ce qui fait qu’ "Envole-moi" est un film historique car on sait bien que les boîtes ça n'existera plus, donc OK c’est un branleur, mais s’occuper d’un gamin malade, c’est peut-être un peu strict non ? Et vas-y qu’en fait le daron médecin il a trop de patients et qu’il les refile à son gosse quand il en a marre. Alors OK, j’entends Thomas Lilti frétiller d’ici parce que ça lui inspire une saison 3 d’ "Hippocrate", mais déontologiquement là j’ai quelques doutes...

En même temps Christophe, on vous pardonne tout, vous avez réalisé "Les Choristes" en 2004, ça fait un peu figure de totem d’immunité. On vous pardonne même "La Nouvelle Guerre des boutons” donc vous voyez…

En plus, j'ai vu qu’en 2017 vous aviez écrit et mis en scène "Jésus, de Nazareth à Jérusalem", la comédie musicale sur les trois dernières années du Christ, composée par Pascal Obispo. Ça fait énormément d’informations dans cette phrase je vous laisse le temps de tout assimiler.

