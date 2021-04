Morgane Cadignan n'aime pas le dessinateur de presse et caricaturiste Plantu, invité dans la Bande Originale pour évoquer ses 50 ans de carrière.

Plantu, je ne vous aime pas mais essentiellement parce que je suis déçue. J’ai découvert en lisant votre biographie que vous aviez un vrai prénom. Je trouvais ça chouette de s’appeler juste “Plantu“ ça veut rien dire mais ça va vite, ça fouette l’air : Plantu. C’est comme Nagui, sauf que dans ce cas là ça fouette les gens. La vérité, c’est que vous vous appelez Jean Plantureux. Vous avez quand même un nom de famille qui est un adjectif… Par exemple on dit d’une femme qu’elle est "plantureuse" quand on ne veut pas être vexant. Ca veut dire “abondant“ et ça vous va bien l’abondance, parce que vous avez des petites fesses mais vous dessinez beaucoup.

Plantu on vous reçoit aujourd’hui pour célébrer vos 50 ans de carrière… 50 ans de carrière donc en fait aujourd’hui on vous reçoit parce que vous partez à la retraite. Et après on s’étonne de ramer dans les sondages… On ne sait plus quoi trouver comme actu. Lundi on a quand même reçu Lorant Deutsch pour parler du bicentenaire d’une mort, celle de Napoléon. On fait le pot de départ sans alcool de quelqu’un qui ne bosse même pas avec nous. Ca devient un peu nul la vie ou c’est moi ?

C'est le 31 mars que vous avez quitté la rédaction du Monde mettant fin à 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Je ne sais pas si ma génération fera encore des tours de force comme ça : "50 ans de carrière“, dans le monde du travail d’aujourd’hui c’est miraculeux… Nous on change de boulot comme de culottes. Et encore, j’ai des soucis de machine à laver donc cette année c’était plutôt l’inverse. J’ai trois taffs pour seulement deux culottes. La rouge pour France Inter, la bleue pour Europe 1 et la trouée pour Radio Courtoisie.

50 ans de carrière je ne sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'à 50 ans… de vie. Dans cette émission qui dure depuis 7 ans, les gens ne se supportent déjà plus. Si on va jusqu'à 50 ans d’émission… Bon déjà… Les auditeurs pour la plupart je ne sais pas si vous capterez Inter de là ou vous serez. Si je le dis joliment c’est très très haut dans le ciel, si je prends moins de pincettes, c’est très très bas dans la terre. Puis 50 ans de Bande Originale, non. Moi je suis là depuis 8 mois, ressenti : 13 ans.

