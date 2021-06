Morgane Cadignan n'aime pas le comédien, humoriste et réalisateur Alex Lutz, invité dans la Bande Originale pour le film "5ème set" de Quentin Reynaud, en salles à partir du 16 juin. Mais il y a comme un air de déjà vu dans cette chronique...

Alex Lutz je ne vous aime pas et cela pour des raisons évidentes. Vous venez nous parler du film "5éme set"… Attendez… J’ai un déjà vu là.. Il n’y a que moi qui ait l’impression d’être bloquée dans un truc qu’on a déjà vécu ? On était le jeudi 24 décembre, j’avais pris une douche. Mais c’est pas moi qui beug bordel, AH MAIS IL M’AURONT TOUT FAIT. Plusieurs fois les mêmes invités sur une année je veux bien, parce qu’ils jouent dans des films différents et que le cinéma français ne sait pas compter jusqu'à 10. Ah bah excusez-moi mais depuis deux ans on dirait que s'il n'y a pas Jonathan Cohen ou Virginie Efira dans un film ils vont mourir.

Mais deux fois le même invité sur la même actu, ça vous voyez, je ne l'ai pas vu venir. Dire que je croyais avoir fait le tour de notre histoire Nagui, mais non, vous réussissez encore à me surprendre. Après c’est bien que vous reveniez parler de "5ème set" au mois de juin parce ce qu’on a vu récemment qu’un français à Rolland Garros qui joue bien au tennis, c’est possible que dans la fiction apparemment.

Mais attendez je reviens à cette histoire de déjà vu : trois options. Soit on est revenu dans le passé, soit on est dans la même journée qui va se répéter à l’infini soit on aime beaucoup Alex Lutz. Hum. C’est forcément la première ou la deuxième alors !

Mais attendez, si on est le 24 décembre 2020, déjà Joyeux Noël à tous ! Olala c’est passé vite mais quel été on a vécu les amis ! Nagui tu te souviens de la cuite au Cap d’Agde ? Quand on est allés complètement ivres à la supérette nudiste choper des chipos, enfin, qu'on a prises pour des chipos et qu’on a vécu un grand moment de gêne avec Frédéric Lopez ? Tu parles d’une parenthèse inattendue en terre inconnue. Olalala quel été ! Bon, il n'y a pas eu que des moments rigolos depuis un an, il y a aussi eu le divorce avec Daniel. Mais ça va. On ne s’est jamais autant aimés depuis qu’on ne se sent plus obligés de s’aimer.

