Morgane Cadignan n'aime pas le violoniste Renaud Capuçon, invité dans la Bande Originale pour présenter son nouvel album "Elgar: concerto et sonate pour violon".

Bah un violoniste maintenant. Et allons-donc. On aura tout vu ! La semaine prochaine on peut inviter un souffleur de verre non ?

Renaud, je ne vous aime pas car vous m’avez obligée à bosser. En 2013 vous fondez le Festival de Pâques, en 2015 vous devenez directeur artistique des Sommets Musicaux de Gstaad. Le seul truc moins connu que les morceaux de musique classique, ce sont les festivals de musique classique. Excusez-moi mais les Sommets Musicaux de Gstaad, ça sent pas la bière chaude et le pogo dans la foule. Ceci dit, un bon pogo sur de la musique de chambre, pourquoi pas : “Ah laisse tomber ce week-end gros festoche, Capuçon en live, il nous a fait les sonates de Bach pendant 5 heures, après il a cassé son violon. Et puis après il a pleuré en réalisant le prix du violon.”

C’est vrai que la musique de chambre se classe rarement dans les succès populaires et c’est dommage. Mais comme me disait Leïla depuis qu’elle ne les présente plus, “Les Victoires de la Musique Classique“ c’est regardé par qui à part par les gens qui bossent sur l'émission "Les Victoires De La Musique Classique" ? Ça fait quoi de savoir que vous auriez été une super star mais au 17éme siècle ? Toujours quatre siècles de retard sur son temps, comme le dressing d’Alexis.

Moi j’ai pas la culture pour tout ça, honnêtement en lisant votre biographie, j’ai pas compris un mot sur deux, il m’a fallu quelques minutes avant de réaliser que c’était pas en allemand. Ce que j’ai compris en tous cas c’est que dans la famille, Renaud, il y a des prédispositions puisque votre frère est violoncelliste. Je pense que votre mère a eu une relation intime avec un archet, c’est la seule explication. Chez moi, on est trois enfants et après le succès rock de The Cardigans, on s’est dit on va tenter The Cadignan’s. Non seulement ça n’a pas marché, mais ça fait 18 ans qu’on ne se parle plus. Mon frère a 20 ans, donc ça vous donne un ordre d’idée de la dimension de l’embrouille.

