Morgane Cadignan n'aime ni le slameur, auteur-compositeur-interprète et réalisateur Grand Corps Malade, ni le réalisateur et scénariste Mehdi Idir, invités tous les deux dans la Bande Originale pour la mini-série "A nous l'histoire", diffusée sur Canal +.

Grand Corps Malade et Mehdi Idir je ne vous aime pas. Grand Corps malade, vous êtes déjà venu cette année, j’avais déjà lu votre biographie, et je l’ai même mémorisée parce que je n’ai absolument pas de vie. Mehdi Idir c’est la première fois, du coup, j’ai lu votre bio…Mais là où ça se complique pour moi, c’est que vous faites absolument tout ensemble. Du coup je ne sais pas si je dois dire Grand Corps Idir ou Grand Mehdi Malade.

Mehdi, vous êtes réalisateur et vous avez co-réalisé les films"Patients" et "La Vie Scolaire", et la série "A Nous l’histoire" avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, vous êtes réalisateur et vous avez co-réalisé les film _"_Patients" et "La Vie Scolaire" et la série "A nous l’histoire".

Mehdi, vous avez aussi réalisé le clip de Grand Corps Malade de Suzane et Grand Corps Malade, "pendant 24 heures".

Grand Corps Malade, vous chantez dans les clips de Mehdi Idir réalisés pour votre duo avec Suzane. Suzane qu’on recevra le vendredi 30 avril. Putain rien que cette actu, c’est déjà un début de slam. Bon... En gros dans Paris il y a trois artistes quoi.

Vous êtes en circuit court, production et réalisation de produits locaux. En gros vous êtes des artistes bio. J’ai dit "BIO", attention. Pas “beaux”. Enfin si, vous n'êtes pas mal tous les deux, mais c’est pas à moi d’en juger… Enfin si en vrai je juge de fou, normal, mais je vais pas juger à l’antenne le physique des invités sinon après on n'a plus rien à se raconter quand on dîne avec Leïla. Tiens parenthèse mais il a un truc Michel-Edouard Leclerc non ?

