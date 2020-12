Aujourd'hui, Eddy Mitchell est l'invité de "la bande originale" et ça tombe bien parce que Morgane Cadignan est assez rock'n roll.

Eddy Mitchell je ne vous aime pas et pourtant ça fait du bien de recevoir un peu de rock dans cette émission. Alors j’adore Julien Doré et Vianney hein, mais bon. Disons qu’il y en a un qui chante avec Gims et l’autre avec ses chiens. Donc on en est pas encore à détruire des chambres d’hôtels ou casser des guitares.

Moi en plus je pense être quelqu’un d’assez rock and roll. Enfin un peu, pas au niveau d'Eddy Mitchell non plus. Vous, vous transpirez le rock, il marche à vos côtés... Tout à l’heure quand vous êtes entré dans le studio on a tous eu un petit riff de gratte dans la tête. Ou alors si c’est que moi les amis dites-le vite que j’arrête le café.

Moi mon côté rock'n roll au quotidien c’est quand il y a de la vaisselle dans mon évier et je dis : “ça attendra demain“, une ou deux fois, je suis partie d’une chambre d'hôtel sans refaire le lit et il y a encore la fois ou j’ai pris tellement de LSD que j’ai sauté du troisième étage du Chelsea Hotel à New-York en étant persuadée que j’étais Edwige d’Harry Potter. Une des trois anecdotes n’est pas vraiment arrivée. Mais ça vaaaa parfois pour construire la légende il faut mentir un peu. Vous croyez que Nagui toutes ses anecdotes avec les légendes de la musique c’est arrivé en vrai ? Vu tout le temps qu’il passe ici à les raconter il a pas le temps de les vivre.

Donc Eddy, comme vous, je pensais être un peu rock …. Et puis la semaine dernière, je me suis brûlée la cuisse au deuxième degré. Parce que je me suis endormie bourrée... sur ma bouillotte. J’avais froid donc je me suis fait une bouillotte, normale, je me suis endormie en la serrant pour oublier l’immensité abyssale de ma solitude et je me suis réveillée à 4h du matin en hurlant parce que ma peau fusionnait avec le plastique.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !