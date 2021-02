Morgane Cadignan n'aime pas l'ancien juge antiterroriste Marc Trédividic, parce que c'est SON boulot à elle de juger les gens ici.

Marc Trévidic je ne vous aime pas. Hé ho!!! Ca va pas de venir renifler mon territoire en toute décontraction ? Qu’on soit bien clairs, c’est MON boulot ici de juger les gens. Je suis extrêmement mal payée pour le faire et je compte le garder. J’ai prêté serment la main sur Leïla, ce qui est l’équivalent de la Bible dans les séries américaines. J’ai juré devant la justice et devant Daniel, qui est l’équivalent de Dieu dans les séries américaines, j’ai juré que je déformerai la vérité encore et toujours pour pourrir la veuve et l’orphelin. Et bien sûr je me suis engagée à ne jamais bien vérifier mes sources et d’utiliser tout ce que je veux contre vous.

D’ailleurs Marc, en parlant de série américaine, ça doit être pénible quand on est magistrat de croiser des gens qui croient tout ce qu'ils voient dans les scènes de tribunaux des séries. Genre les gens qui hurlent "OBJECTIONS", alors que ça ne se fait pas ici, ou les gens qui vous appellent "Votre honneur".

Donc, bref, votre Majesté, vous venez nous parler d’une B.D "Les fiancées du califat", encore une matinée rigolote sur Inter. Hier pédocriminalité avec Tahar Ben Jelloun, aujourd’hui islamisme radical avec vous... La prochaine fois je vérifierai le nom des ateliers avant de m’inscrire aux activités.

Votre honneur, en fait je défends ma place mais dans le fond vous me faites surtout peur parce que personne autour de cette table n’a plus une tête de coupable que moi. Bon non. Je n'ai rien dit. On a tous une tête de coupable. Franchement entre Leïla, Daniel et Fanny on dirait un mug-shot. Leïla, la veuve noire du Poitou, qui encourt 30 ans de taule pour avoir dépecé son ex-mari qui aurait dit “au coiffeur“. Daniel, dit “Pablo Escobar-Bizon“, à la tête d’un gigantesque réseau de Suze frelatée en Seine et Marne et Fanny Ruwet “La Clepto de Bruxelles“ accusée d’avoir volé mon cœur sans vouloir me le rendre, il y a de quoi foutre du monde en taule. Puis la prochaine fois que je serai aussi mièvre foutez-moi direct sur la chaise électrique je ne demande que ca. Quand je dis chaise électrique je ne pense à rien d’autre qu’un fauteuil massant de chez Nature Et Découverte hein calmons-nous. Bah oui mais c’est chiant quand tu veux les tester il y a toujours déjà un mec dessus qui te fait un regard “Bah je suis arrivée avant ma grosse“.

