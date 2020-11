Morgane adore Patrice Leconte et elle a lu sa dernière BD

Patrice Leconte je ne vous aime pas, je vous adore. Parce que vous avez réalisé mon film préféré au monde, j’ai nommé « Les Bronzés ».

Ce film c’est un classique pour moi, les soirées entre amis dès qu’on cherche un film j’ai du dire 1000 fois « Bah sinon Les Bronzés non ? » et tout le monde finit par répondre “Allez ouais“. Puis on passe 1h45 les yeux ébahis en riant devant la troupe du Splendid en se disant “Ah la vache ils étaient vachement jeunes“ en oubliant qu’un jour on se dira « Ah la vache ils étaient en vie »...

Là, vous publiez notamment une BD, “Deux passantes dans la nuit“ sur Paris pendant l’occupation.

Alors bonne BD mais on est sûrs du Timing ?

Moi je comptais sur vous pour rigoler un peu et me détendre... là c’est bien mais bon... vous auriez au moins pu mettre “Deux passantes dans la nuit font du ski“ au moins pour me donner l’illusion !

Pardon vous n’y pouvez pas grand chose mais je suis de mauvaise humeur. Tous les jours se ressemblent, je passe mon temps chez moi et quand j’en sors c’est pour voir ces gens autour de la table. J’ai l’impression que ma vie est un contre-uno géant. C’est comme « Le Jour De La Marmotte » avec Bill Murray.

Leïla c’est Andy Mc Dowell, Bill Murray c’est Daniel, et la Marmotte bah c’est Nagui ou moi ça dépend des jours et des épilations. Les esthéticiennes étant fermées la c’est plus moi ce mois-ci.

