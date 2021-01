Morgane Cadignan nous le dit : les comédiens et animateurs Michaël Youn et Vincent Desagnat ont eu une emprise sur son adolescence : oui, elle est allée voir "La Beuze" au cinéma, oui, elle a hurlé sur les Bratisla Boys...

Michaël, Vincent, je ne vous aime pas parce que ça ne va pas !!! Vous étiez passés où ? Alors OK, vous aviez déjà fait 1 "Morning Night" l’année dernière mais bon… Pendant 3 ans, de 2000 à 2003 vous avez rythmé mes réveils en me hurlant dessus avec un mégaphone et c’était bien.

Maintenant quoi ? Sous prétexte qu’on a grandi il faut écouter Augustin Trapenard au réveil ? C'est ça le deal ? Je dois écouter des écrivains vivants lire des lettres d’écrivains morts à d’autres écrivains encore plus morts et m’extasier parce qu’ils mettent le ton ? Mais revenez crier dans mes oreilles enfin. Je suis en quotidienne chez Nagui les amis, donc j’ai besoin de motivation pour me lever le matin. Et croyez moi ou non, voir Daniel Morin, c’est une motivation qui finit par s’épuiser. Qui l'eut cru ?

Bon je vais pas vous faire tout l’historique de votre emprise sur mon adolescence mais oui je suis allée voir la Beuze au cinéma, oui j’ai hurlé sur les Bratisla boys… Ça nous donnait tellement d’espoir de voir que les adultes aussi pouvaient faire des conneries. Puis des belles conneries d’enfants c’est ça qui est fou ! Parce que des conneries d’adultes bon… Recoucher avec ton ex, chialer dans le placard à goûter ou vomir dans un Uber à qui t’as promis que t’avais pas envie de vomir, ça c’est la base. Faire croire à l’Ephpad que t’as le Covid pour pas aller voir mamie, dire que tu t’appelles Adolf Hitler au Starbucks pour avoir un gobelet rigolo, booooon bah ça on l'a tous fait.

Mais des vraies bêtises d’enfants comme inonder une maison pour voir si ça fait une piscine par exemple, comme dans "Les 11 commandements". Réponse : ça ne marche pas. Je sais que vous vous êtes calmés mais je me demande s'il faudrait vous pousser beaucoup pour faire une petite connerie en souvenir quand même.

