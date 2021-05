Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Catherine Hiegel et le directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin Jean Robert-Charrier, invités dans la Bande Originale pour le Festival d'Anjou.

Catherine Hiegel, Jean Robert-Charrier, je ne vous aime pas. Ce n’est pas évident de dire à Catherine Hiegel que je ne l’aime pas parce que je ne désespère pas de travailler avec elle un jour. En plus j’ai lu que vous voudriez monter "Le Malade Imaginaire" et ça tombe bien j’adore Racine !

Jean Robert-Charier, faut qu’on se parle… En 2003 vous êtes engagé comme contrôleur de billets au Théâtre de la Porte Saint-Martin et en 2008 on vous nomme directeur à 25 ans. Donc si je fais le compte, 2020 engagée comme chroniqueuse, plus que 5 ans avant d’être nommée à la direction de Radio France. Je vous le dis tout de suite, ça va changer. Déjà pas d’émission avant 12h, il ne se passe que des trucs moches dans le monde et les gens n’ont pas besoin de savoir tout ça avant le déjeuner. Plus de matinale : une interview de Jean-Yves Le Drian au réveil, moi ça me coupe l’envie de tartiner quoi que ce soit. Ça fait 8 ans que j’ai pas pris de petit déjeuner.

Donc des émissions de 12h à 16h présentées par un nouveau duo d'animateurs, genre Guillermo et moi. Ce sera des discussions sur l’actualité, et puis comme on n'est pas super cultivés, au bout de 20 minutes on aura plus rien à se dire et on emportera 1 million et demi d’auditeurs dans notre gêne... Ensuite à 16h on rend l’antenne, puis 2h30 d’émission de Fabrice Drouelle qui essaie de nous expliquer et de décrypter le malaise qu’on vient de vivre en direct.

Non franchement Jean, votre biographie est assez folle, vous avez été engagé à l’audace à chaque fois. Vous êtes le mec dans les films qui parle mal au patron et le patron lui répond : “On m’a jamais parlé comme ça gamin. Mais t’as des couilles et j’aime bien ça. Passe lundi matin, on verra ce qu’on peut te faire faire.“ A peine deux ans après il est chef de rayon d’un magasin de bricolage. American dream. Moi les seules fois ou j’ai essayé de mal parler à mon patron il m’a répondu : “On m’a jamais parlé comme ça.“ J’ai répondu : “J’avoue, pardon.”et fin de l’histoire.

