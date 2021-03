Morgane Cadignan n'aime pas les comédiennes Cécile Bois et Barbara Schulz, invitées dans la Bande Originale pour la série "Gloria" diffusée sur TF1 à partir du 18 mars. Cécile Bois, je comprends la jouissance de jouer quelqu'un d'antipathique

Cécile Bois, Barbara Schulz, je ne vous aime pas. Vous venez toutes les deux nous parler de "Gloria", série TF1 en 6 épisodes, disponible en avant première sur Salto. Si quelqu’un cherche des codes de connexion Salto, il faut directement demander à Gilles Pélisson, qui en est le PDG et unique abonné.

Barbara, dans "Gloria", vous interprétez une femme flic blessée à qui il ne reste que son boulot, prête à enfreindre les règles pour parvenir à ses fins. Un rôle qu’on a vraiment jamais vu sur TF1 dites donc. Je passe un appel à la nation : s'il y a des femmes flics qui n’ont pas un lourd passé, manifestez vous, les productions ont besoin de vous ! C’est vrai que depuis quelques années, on voit se multiplier ce genre de rôle, et moi j’adore voir Olivier Marchal avec des seins à tous les coins de téléfilm, mais à un moment donné, mettez de la bonne humeur dans ma télé !

Mais vous le rôle vous convient parfaitement puisqu’en interview l’année dernière, vous déclarez : "Je joue une gendarme pas très sympa et ça me ravit. Parce que quand, pendant des années, on vous dit que vous êtes sympa, lumineuse, fraîche, et que, tout à coup, vous jouez une salope, ça fait du bien” . Alors beaucoup d’informations dans cette phrase. Déjà "lumineuse et fraîche", excusez-moi, mais avec le masque on sait pas.

Vous êtes lumineuse du front et des yeux certes, mais qui nous dit que vous n’avez pas le bas du visage d’Hulk Hogan ? Ensuite, je comprends la jouissance de jouer un personnage pas sympa, vous allez voir, à un moment il va y avoir un moment de grâce où le personnage déteindra sur vous. Moi, ça a été le cas et je n'ai jamais été aussi tranquille. C’est bien de faire peur aux gens, c’est reposant. Plus personne ne vous demande rien quand vous devenez méchant. Depuis quelques semaines, le SDF en bas de chez moi, c’est lui qui me donne de l’argent. Les gens ont peur. Nagui, ça fait huit semaines qu’il n'a pas osé me regarder dans les yeux, il a peur de se transformer en statue. Alexis quand je lui dis bonjour le matin il répond : “Je suis désolé“… juste pour être sûr.

J’ai également lu que dans vos projets à venir vous alliez tourner en Bretagne le téléfilm « Entre deux eaux » qui sera diffusé sur France 3. L’histoire d’une femme qui se retrouve confrontée à la disparition de son mari et de son fils dans le naufrage de leur chalutier. C’est bon. Vous avez gagné. Plus personne ne vous trouve lumineuse. Le naufrage de leur chalutier, sérieusement ? C’est quoi la prochaine étape ? Un téléfilm sur un brocanteur qui vrille suite à l'incendie criminel de son étal ? Victor Lanoux dans “Le stand de la vengeance.”

