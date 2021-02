Morgane Cadignan n'aime pas le danseur Hugo Marchand, invité dans la Bande Originale pour présenter son livre "Danser", paru aux éditions Arthaud. Pour elle, tout ce qui est demi-pointes, demi-pliés en général, elle s’arrête au demi. Et puis ça se fait assis en terrasse.

Hugo Marchand je ne vous aime pas. Mais je n’aime pas non plus ma conseillère d’orientation surtout ! Meuf, si on m’avait prévenue que dans les Conservatoires de danse il y avait des sosies de Heath Ledger, j'aurais mis un collant et je me serais appliquée en fait. Bon trop tard, la seule arabesque que je maîtrise c’est celle avec Angela Lansbury. Tout ce qui est demi-pointes, demi-pliés en général, je m’arrête au demi. Puis ça se fait assis en terrasse.

En plus Hugo, vous ne dansez pas seulement, vous écrivez aussi votre histoire dans le livre "DANSER" ( tiens c’est original comme titre), dont vous venez faire la promo. Du coup, je vais vous aider à en vendre du bouquin comme ça vous pourrez vous acheter un T-shirt. Non mais c’est quoi cette couverture torse nu, ces muscles, cette peau…. Vous ne l’avez pas en poster ? C’est pour une amie…

Et en quatrième de couverture de votre ouvrage où heureusement il n’y a que des mots on peut lire : “Hugo Marchand s'est réveillé un matin avec un rêve.“ Alors je ne vous cache pas que c’est un bon début. Martin Luther King aussi et faut dire qu’on a bien avancé. Après si tout le monde se met à écrire des bouquins parce qu’on se réveille avec un rêve… Il va falloir installer les Fnac sur des porte-avions. Cette nuit j’ai rêvé qu’il y avait une épidémie de peste à Oran, bon bah y’a pas de quoi écrire un roman .

Phrase suivante : "Il avait neuf ans". Ah bah c’est bien ça. On est tous passé par là. Mon rêve à 9 ans c’était d’arriver jusqu’à 10 ans. BIM CHIFFRE ROND, puis après j’ai découvert que c'était pas en arrivant au chiffre rond qu’on mourrait et j’ai réalisé que ça allait être long. Mais ça va.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !