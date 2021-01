Morgane Cadignan n'aime pas le comédien Pio Maramaï et le réalisateur Bertrand Bonello, invités de la Bande Originale pour présenter la nouvelle édition en ligne du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer.

Pio Marmaï, Bertrand Bonello je ne vous aime pas. Mais avant de commencer je voudrais adresser un message à mes amies féminines qui m'envoient des textos en direct depuis le début de cette émission, je cite : “Vieille meuf, tu t’es lavé les cheveux parce qu’il y a Pio Marmaï”. Eh bien oui, et pas que les cheveux... Voilà. Ça fait bien longtemps que je ne fais plus d’effort pour les autres autour de la table. Daniel, pour la dernière fois, mon grain de beauté au-dessus de la bouche, c’est un reste de petit déjeuner de la semaine dernière alors arrête de m’appeler Cindy Crawford.

Pio, du 27 au 31 janvier, vous aurez l’honneur d’être Monsieur le Président du jury au Festival international du film fantastique de Gérardmer, section court-métrage, et en ligne du 27 au 31 janvier… Ah, ça fait beaucoup de désillusions pour un seul homme non ? On est loin de l’overdose sur la plage du Martinez à Cannes entre Tarantino et Pénélope Cruz... Ça va quand même ?

Alors heureusement pour moi, j'ai également lu que vous étiez fasciné par l’univers des bikers depuis petit et que vous avez même un garage à Aubervilliers, alors écoutez Pio, vous me croyez ou pas, mais j’ai un vespa 50. C’est fou comme on était fait pour… rien du tout. Non mais OK ça fait pas de moi une VRAIE motarde, mais déjà un peu plus qu’un piéton par exemple. Après, comme dit Leïla, “ T’es pas motarde mais tu remercies quand même les gens en levant la jambe”. Voilà, encore un truc que je mets dans la bouche de Leïla parce que je n’assume pas de le dire moi-même.

Ecoutez, je ne suis pas là pour établir un classement des différents moyens de locomotions sur une échelle de A à Pio Marmaï. Mais si c'était le cas, disons qu’un scooter ça te place environ à 6 Pio tandis qu’en trottinette tu n’es qu’à 2 Pio et en plus t’as l’air d’un connard. Oui ça faisait longtemps qu’on n’avait pas tapé sur les mecs en trottinette mais il y en a encore, dont des dealers figurez-vous. Y’a des petits mecs qui se réunissent en bas de chez moi parfois le soir pour vendre de l’herbe et ils sont en trottinettes. Ils sont trop mignons sur leurs petits bolides électriques là, ils se parlent en réplique de Scarface alors qu’on dirait des agents de sécurité du parc Astérix.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !