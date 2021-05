Morgane Cadignan n'aime pas le comédien et humoriste Vincent Dedienne et la comédienne Emmanuelle Béart, invités dans la Bande Originale pour le film "L'Etreinte" de Ludovic Bergery, en salles dès le 19 mai.

Bon mais Vincent, ça devient pénible là. Vous êtes déjà venu, je vous avais déjà dit que je ne vous aimais pas. J’avais même trouvé une parade pour perdre un peu Nagui et vous dire entre les lignes que je vous aimais bien quand même. Mais là vous revenez, je ne vais pas pouvoir l'arnaquer longtemps Nagui, il va finir par s’en rendre compte. Bon, il a cramé il y a seulement deux semaines que je n’étais pas Alison Wheeler mais quand même.

Et puis c’est un peu agaçant Vincent de revenir vous pavaner comme ça… Parce que moi quand je vous voyais dans Quotidien faire vos revues de presse, ça m'a un peu donné envie de devenir humoriste. Et puis après, avec votre spectacle, j’ai vu qu’on pouvait faire de l’humour autrement et ça m’a encore plus donné envie. Voilà. C’est pas un moment émotion du tout hein, merci de rien du tout Vincent. J’aurais pu devenir cheffe de projet en fait. C’est vous qui m’avez déviée de mon objectif avec vos conneries, je suis passée à "ça" d’être CSP Vincent . Vous, vous vous appelez Vincent, vous avez la frisette qui va bien et l'œil pétillant, donc c’est facile si vous voulez louer une Audi pour partir en week-end à Dinard. Mais moi avec ma tête, j’ai tout à prouver en fait, vous croyez que les week-ends à Drancy j’en ai pas ras le cul ?

J’ai failli avoir un bon poste dans la pub avant de vous découvrir. Je pourrais bosser en agence comme c’était prévu et être un peu riche et m’acheter des mini pâtisseries Cédric Grolet le lundi soir. Je pourrais aller m’acheter du thé dans des magasins qui ne vendent que du thé. Genre "l’Empire Du Thé", avec un vendeur qui m'expliquerait des trucs sur la cérémonie du thé à Bali dont j’ai rien à foutre parce que tu sais quoi ? Bah j’y vais à la Toussaint à Bali.

En plus vous donnez envie aux gens de faire des blagues et après vous quittez le navire en devenant acteur. Et vas-y qu’on va jouer dans des films à gauche à droite avec Emmanuelle Béart en plus - le gars n’a même pas la modestie d’aller tourner avec Ingrid Chauvin ou Véronique Genest. Vous pensez un peu aux rats qui n’arrivent pas à quitter le navire ? Genre Marina et moi si on veut des rôles on doit se les écrire, et vous voyez comment j’écris ? Vous croyez que Ludovic Bergery va venir me chercher après cette chronique ?

