Dans cette chronique, Morgane Cadignan nous dit ce qu'elle pense d'Anne Marivin et Liliane Rovère, actrices dans la saison 4 de la série "Dix pour cent".

Anne Marivin, Liliane Rovère je ne vous aime pas : elle était où la saison 4 de "Dix pour cent" pendant le confinement? Vous vous moquez de moi ou quoi? Là ça sort fin octobre… Bon. Coup de bol pour vous, ça tombe en même temps que le couvre-feu, je savais que vous aviez le bras long mais là, bien joué. Du coup, on va regarder parce qu'on a plus qu'ça à faire et du coup on va se coucher tard et du coup on va se réveiller avec le teint de peau de Benjamin Biolay.

Heureusement, cette saison 4 sera la dernière. D’ailleurs, un des producteurs de la série déclare : “En guest star, on nous proposait de plus en plus de monde mais pour se renouveler il faut aller chercher toujours plus loin, et on sentait qu’on commençait à avoir un peu fait le tour.“ Ah bah c’est sympa pour Anne Marivin ça. En même temps, peut-être qu’ils vous voulaient avant mais vous passiez votre temps enfermée dans un triangle des Bermudes avec Dany Boon, Franck Dubosc et Eric Lavaine.

Bon, il faut reconnaître que personnellement, j’ai adoré "Dix pour cent" depuis le début, waouh super original ! En même temps, si je dis : “J’ai adoré "Huge In France", la série de Gad Elmaleh“, vous allez me dire : “Hey Morgane on adore l’humour mais là c’est un peu gros“.

Le seul problème avec cette série, c’est qu’après visionnage, tout le monde croit avoir compris les rouages du métier et pouvoir être agent alors que les gens mélangent tout. Je ne compte plus le nombre de discussions entre potes où les gens me demandent si Nagui me prend 10%. Alors que ça n’a rien à voir:

1) Il n’est pas agent.

2) Il me prend 70%.

Franchement,c’est dingue les séries qui mettent des métiers de l’ombres en lumière et tout le monde s’enflamme. Bon, je dis pas qu'après 4 saisons de "Bones" j’ai pas disséqué deux ou trois pigeons et que après une saison de "Huge In France" j’ai pas essayé de me disséquer moi-même mais tout de même !

