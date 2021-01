Morgane Cadignan ne sait pas si Kurt Cobain et Jim Morrison ont lu le livre de Bernard Pivot "...Mais la vie continue", mais elle trouve qu'il donne vraiment envie de mourir jeune.

Bernard Pivot je ne vous aime pas. On a déjà eu Philippe Labro qui est venu nous raconter que c’était cool d’être âgé.

Et est-ce qu’on l’a cru ? Bien-sûr que non. Rien que le titre du livre “...Mais la vie continue“, il y a 15 jours c’était Mazarine Pingeot qui disait que "la peur continue". Donc en gros, à 40 ans, la peur continue, à 85 la vie continue. Du coup, moi j’en ai 30 donc on va dire que je mixe et ça fait que j’ai peur en continu. Je vous jure, j’ai envie que ça s’arrête. Déjà l’émission ça serait pas mal…

Et puis on ne va pas se mentir Bernard, je vais vous dire un truc que des tas de gens vous disent sans le penser vraiment mais honnêtement, vous ne faites pas votre âge... On a l'âge qu’on a dans sa tête comme disait Louis XVI. Moi par exemple, j’ai 73 ans. Il y a des preuves : je bois beaucoup de tisanes, et je lis des bouquins de Bernard Pivot. Parfois je mets “bise Morgane“ à la fin d’un texto. Bernard je suis sûre que vous signez vos textos. Vous avez le pull de quelqu’un qui signe ses textos .

Puis surtout je dis "texto". Je sais que j’ai 73 piges, la dernière fois j’ai eu très mal aux genoux et j’ai dit : “Tiens il va pleuvoir“. Puis Daniel a répondu : “t’as raison relève-toi, on va aller terminer à l'abri“. Oui c’est crade. Mais j’ai 73 ans mes enfants, j’ai vu le mur de Berlin s'effondrer en même temps que ma libido (la même année), c’est pas choquer Nagui qui va me faire peur.

