Morgane Cadignan n'aime pas la dessinatrice Coco, invitée dans la Bande Originale pour la bande dessinée "Dessiner encore", parue aux éditions des Arènes BD.

Coco, No Pasaran, je suis à vos côtés, votre livre m’a bouleversée mais... Je ne vous aime pas. On est le jeudi 20 mai 2021. Les terrasses sont réouvertes depuis hier soir et qu’est-ce que j’ai fait pour fêter ça jusqu'à tard dans la nuit ? Bah j'ai écrit cette chronique. Parce que je suis incapable de travailler en avance. Parce que vous, les dessinateurs, je ne dis pas que c’est plus facile, mais le problème quand tu travailles avec les mots, c’est qu’il faut les mettre dans le bon ordre quoi. Alors que j’aurais tant aimé finir ma soirée d’hier en mettant les mots à l’envers.

Après, sans trop de regrets non plus parce que la météo en ce moment c’est comme mon style vestimentaire, il n'y a pas un jour qui se ressemble, c’est un peu aléatoire mais de manière générale… C’est quand même de la merde. Donc pas de regret d’être restée chez moi mais quand même, j’aurais bien mis un peu de gin dans ma pluie pour diluer mon ennui. Olalala je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parolière pour Juliette Armanet moi, au lieu de perdre mon temps à écrire pour moi-même.

Après Coco, respect pour votre métier parce que vous utilisez votre art et votre crayon pour dénoncer ou au moins mettre en lumière les travers du monde, moi je me sers de mon stylo pour dessiner des bites sur les feuilles de Daniel. Vraiment, ça s'arrête là ! Puis-je être appelée dessinatrice satyrique ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Dans un monde où les humains seraient eux-mêmes en forme de bites, oui probablement. Ça veut dire que je dessinerais des personnages sur les feuilles de Daniel. Des ministres, des présidents. Et pas seulement des bites. Ah… Encore que c’est pas le bon exemple du coup. Bref, est-ce que j’ai assez prononcé le mot bite dans ce début de chronique ? Je ne crois pas. Bite. L'algorithme de Youtube va me confondre avec Guillermo Guiz.

