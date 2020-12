Morgane Cadignan n'aime pas Jul, mais bon, elle préfère qu'on reçoive celui-ci, le dessinateur, plutôt que le Jul chanteur.

Jul je ne vous aime pas. Enfin je ne vous aime pas mais c’est quand même bien que vous soyez là… Parce qu’avec cette orthographe, il y a seulement deux Jul en France et Dieu soit loué c’est vous. Vous êtes normalien, agrégé d’histoire et en 1998 vous devenez prof d’histoire chinoise. Bon… Bah si certains avaient encore des doutes sur le Jul qu'on reçoit, ça devrait être clair pour tout le monde maintenant !

Ah bah ça m'étonne pas que vous veniez dans une émission présentée par Leïla quoi. Ça va les intellos ? On vous dérange pas ? Olalala je les imagine tous les deux en salle des profs là à boire du mauvais café en parlant de nous. “Alors écoute, le petit Morin c’est pas mal, c’est un gosse intéressant, au début j’ai été déstabilisé par le fait qu’il ait 15 ans de plus que moi et puis finalement il est assez calme.”

Ça me fout des frissons de repenser à l’école, aux contrôles, aux sonneries. Aux profs qui débarquent à 08h14 alors que à 15 on considérait qu’ils étaient pas là. On commençait à se faire des montagnes sur ce qu’on allait faire pendant les deux heures de libres et là t'entends un bruit de clés au fond du couloir. Puis là t’avais Madame Kaddour qui arrivait dans une effluve de Gin Tonic en disant : “Aujourd’hui on va regarder un DVD ?“ “Mais Madame, encore ?“ “Oui Barnabé. Tant que le bus palladium ouvrira en semaine, on regardera Cyrano de Bergerac“ “Celui qui a tellement un grand nez qu’il peut mettre plein de Cocaïne dedans ?“ “Ça. Ça devait rester entre nous Barnabé.“

Les profs de langues aussi quand tu demandais à aller aux toilettes et qu’elle te répondait : “Tut tut tut, in English Please ?“ “Tut tut tut je viens de pisser sur la table”.

Ça me stresse rien que d’y penser. Et puis après, il y avait le vortex spatio-temporel quand tu croisais tes profs dans la vraie vie en train d’acheter des yaourts. Alors que tu croyais qu’ils vivaient dans la salle des profs. Genre ils ont des enfants, ils partent en vacances, ils vont à des concerts de Shaka Ponk... Trop bizarre.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !