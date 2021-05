Morgane Cadignan n'aime pas l'écrivain, scénariste et réalisateur Florian Zeller, invité dans la Bande Originale pour le film "The Father" pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur scénario.

Florian Zeller je ne vous aime pas… Mais j’aime encore moins la programmation de cette émission ! Non mais, me tourner en ridicule à côté de gens qui ont des Molières c’est une chose, à côté de gens qui ont des César, allez, à la limite j’accepte parce que sur une soirée arrosée avec Céline Sciamma qui craque sur mon côté brut de décoffrage mais hypersensible, je peux en décrocher un, un jour. Mais à côté de quelqu’un qui a eu un OSCAR... Vous êtes sérieux ? Non Florian, Oscar du meilleur scénario c’est un Oscar quand même, ne vous dépréciez pas comme ça. J’ai même pas mis de déo.

Bon en 2021, quand t’es limite sur l’hygiène, tu peux toujours le justifier dans un combat écologique, mais quand même. Césarisé, on se brosse les dents, Oscarisé on met du déo, bon là ni l’un ni l’autre. Le masque vous protégera un peu mais il est pas en Kevlar non plus.

Florian Zeller j’ai un peu parcouru votre biographie, vous êtes un mec à prix en fait. Bah y’a des gens qui ont des têtes à chapeaux ou des têtes à lunettes, bah Florian Zeller il a une tête à prix littéraires. D’ailleurs, parenthèse mais c’est assez imbuvable les gens qui disent d’eux-mêmes : “Ah mais j’ai une tête à chapeaux“. C’est quoi ce narcissisme primaire là, puis tout le monde trouve qu’il a une tête à chapeaux ! Personne n’a jamais l'honnêteté de dire “Bah moi, j’ai une tête à bouton de fièvre.“

En parlant de narcissisme primaire, Florian vous ne l’êtes pas mais je vais l’être pour vous : Prix de la fondation Hachette, Prix Interallié, Molière de la meilleure pièce, Molière de la meilleure actrice pour Catherine Hiegel dans une pièce que vous avez écrite. Et là, premier film, premier Oscar. En fait, vous portez un peu bonheur, au Casino autour de la table de la roulette il faut rester assis à côté de vous, vous faire souffler sur nos jetons en vous appelant “poupée“ .

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !