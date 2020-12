Quand Morgane Cadignan voit Christophe Dechavanne invité dans une émission de Leïla Kaddour-Boudadi, ça lui donne des envies de monter un Roméo et Juliette.

Christophe Dechavanne je ne vous aime pas. Allez bonne émission les amis. Non je déconne. Christophe Dechavanne vous restez associé aux grandes heures de TF1. Et vous voir venir dans l’émission de la star de France 2, Leïla… Je trouve que c’est un symbole très fort. Un symbole de merde je vous l’accorde. Mais fort quand même.

J’ai un peu l’impression d’être avec un représentant des Montaigu et un représentant des Capulet si les deux familles de Verone avaient été des chaînes de Télé concurrentes au XXIème siècle. Pas sûre que la pièce se serait jouée à la Comédie-Française, mais moi juste pour voir Leïla en culotte médiévale, j’achète toutes les places en orchestre.

Leila, tu seras Roméo. Christophe vous ferez Juliette. J’inverse les genres c’est subversif, je veux être sûre de faire la couverture des Inrocks, vous comprenez. Ce serait trop beau : "Oh Roméo Roméo pourquoi es-tu Roméo ? Renie ta chaîne et abdique ton Gilles Pelisson, ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et nous irons tous les deux sur C8. OH CIEEEEEEEL ! … Mon Mardi..."Mouais… Bon. C’est pas encore au point mais je suis sûre qu’il y a un truc à faire.

À propos de grands textes, Christophe, vous venez nous parler de À vous de trouver le coupable, diffusé le 27 sur France 3, ouuuuh le coquin, qui n’est, contrairement aux apparences, pas un documentaire sur la loi sécurité globale mais un jeu. À vous de trouver le coupable c’est un jeu d’un genre "tout à fait nouveau". Un jeu qui nous plonge à l'intérieur d’une enquête policière, et le patron de l’enquête, c’est nous. Bon... “ un genre tout à fait nouveau comme le Cluedo quoi...

