Morgane revient ce matin sur l’histoire de la pièce de notre invitée Héléna Noguerra

Helena Noguerra je ne vous aime pas parce que la pièce « La Reine de la piste » met en scène une femme qui assiste à ses propres funérailles. MAIS LA CHANCE QUE VOUS AVEZ !

On ne va pas se le cacher, c'est le rêve de tout être humain. C’est très égocentrique mais on a tous envie de savoir qui va pleurer, qui va faire un discours, qui sera en train de regarder des stories insta pendant la mise en bière. Voir tout ce petit monde réuni à ta gloire et choisir qui tu vas hanter en premier. J’ai trop hâte.

J’y pense souvent à mon enterrement, je vous imagine tous en train de vous dire “C’est pas sa meilleure vanne mais un point pour l’audace”. Je me demande au bout de combien de temps Nagui coupera la parole du prêtre pour lui expliquer la Bible. Puis Daniel qui se roulera dans l’allée de l’église en hurlant “POURQUOI SEIGNEUR ? POURQUOI“ et on comprendra qu’il ne parle pas de moi mais qu’il vient juste de se rendre compte qu’il a plus de clopes. Puis Guillermo qui se dira “Franchement ? Même morte elle est pas mal la petite“.

Non vraiment venez, ça promet d’être une belle journée. Il y aura plein de petits trucs Picard à grignoter et selon quand ça arrivera il y aura peut-être des célébrités. En tout cas ce qui est sûr c’est que c’est au moins un jour ou à priori je ferai pas de chroniques. Donc c’est déjà ça de gagné.

En plus Héléna vous vous y connaissez en projets funèbres, je vous rappelle le titre de votre album sorti en 2014 “RIO-PARIS“. Ce qui est bien avec ce titre c’est que ça marche aussi bien dans Taratata que dans Complément d’Enquête. On attend avec impatience votre EP “Pompéi“ avec les singles "Respire“ et “Vésuvio mon amour “.

Après j’ai lu que vous étiez née à Bruxelles de parents portugais, oui bah forcément on peut pas vous demander de danser sur les tables tous les jours c’est normal. C’est fou je vous regarde et je regarde Guillermo et physiquement la belgitude c’est vraiment la loterie quoi. Ça ne tombe pas forcément au même endroit.

