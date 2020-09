Morgane Cadignan n'aime pas le comédien Julien Boisselier et l'actrice Mélanie Page...

Julien Boisselier je ne vous aime pas . En 1990 vous rentriez au cours Florent, et c’est marrant parce que je venais à peine de naître moi. Voilà. Je voulais juste vous faire mal gratuitement.

Désolée mais je suis assise là 1h30 par jours, 5 jours par semaine, y’a pas de raison qu’il n’y ait que moi qui subisse le temps qui passe.

Vous êtes à l’affiche de « Dix ans après ». La pièce c’est l’histoire d’un triangle amoureux autour de vous Mélanie, bon… triangle avec Julien et Bruno Solo … on n'est pas sur de la géométrie parfaite non plus. C’est pas Kadinsky l’histoire. En terme de géométrie triangulaire, on n'est pas sur de la belle pyramide d’Egypte si je peux me permettre. Ah, j’ai une didascalie : "Clin d’oeil à Nagui parce que Mélanie est sa femme dans la vie et que Nagui est égyptien, rapport à l’histoire de la pyramide, mais voir si je peux parler de ça dans la chronique parce que quand on voit Nagui c’est pas dit que Mélanie assume que ça se sache et on la comprend bien."

Ah. Bah je suis emmerdée du coup. Parce que j’allais dire à Mélanie pourquoi je ne l’aimais pas mais après ce qu’on vient d’apprendre on peut clairement dire que cette femme est une sainte. Elle est mariée à Nagui donc je vais pas en rajouter, je suis pas un monstre. Olalala mais quand je vous imagine faire les magasins et qu’il vous montre une veste en disant “Tu trouves ça joli ?“ Le nombre de regards gênés que vous devez envoyer à la minute.

Je reviens sur la pièce : "10 ans après" est de David Foenkinos qu’on reçoit dans 10 jours, mise en scène par Nicolas Briançon, qu’on a reçu il y a trois semaines. Hey les gars ...à la limite faites vous des apéros si vous voulez tous vous voir non ? Ca sera peut être plus simple que de prétexter toute une émission puis comme ça nous le reste de l’équipe on continue nos vies non?

Mélanie en 1999 vous décrochez votre premier rôle dans Jeanne D’arc de Luc besson. Bravo mais c’était il y a 21 ans, vous pouvez virer la frange maintenant, je pense qu’il vous dira rien. Et en 1999 Julien, j’avais à peine neuf ans. De rien.

