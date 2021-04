Morgane Cadignan n'aime pas l'agent d'acteurs et producteur Dominique Besnehard, invité dans la Bande Originale pour son livre "Artmedia, une histoire du cinéma français", et elle trouve que c'est dommage qu'il ait écrit ce livre avant de la découvrir.

Dominique Besnehard je ne vous aime pas, mais Dominique Besnehard, je n’ai pas d'agent, donc on va recommencer. Dominique Besnehard, bonjour, vous êtes bien installé ? Quelqu’un peut-il ramener un petit cousin à Monsieur Besnehard s’il vous plaît? Vous voulez que je demande à Tom Villa de sortir ?

Franchement, ce qui doit être insupportable quand tu es impresario ou agent, si tu exerces le métier après 1960, c’est que les aspirants comédiens doivent toujours être en représentation devant vous. Il doit y en avoir plein qui tentent de montrer qu’ils jouent bien la comédie pour que vous voyiez quelque chose en eux et qui… AHHH DIGNE FILS DU HÉROS QUI T’A DONNÉ LE JOUR, DÉLIVRE L’UNIVERS D’UN MONSTRE QUI T’IRRITE. LA VEUVE DE THÉSÉE OSE AIMER HIPPOLYTE… Pardon. Dès que je bois trop de café, je récite Phèdre. Enfin, là c’était Phèdre mais parfois je chante, parfois je fais des claquettes, parfois je monte à cheval ou je manie le sabre… Enfin ça dépend des matins quoi.

Mais c’est dommage d’avoir écrit un livre avant de m’avoir découverte, va falloir tout recommencer du coup. Réimprimer tout un nouveau livre sur notre rencontre… C’est pas top pour les arbres de tout réimprimer mais c’est bien pour les libraires. Donc choisissons le combat des libraires car aux dernières nouvelles, un châtaignier ne m’a jamais conseillé un bon Maxime Chatham. Un libraire non plus d’ailleurs parce que ça n'existe pas, je vous ai eu !

Mais revenons à notre histoire et à notre duo Dominique, demandez à Leïla, m’avoir dans l’équipe ça change les règles du jeu. Déjà parce que je suis quelqu’un de profondément intègre, et pour vous le prouver, je ne vous donnerai pas 10% mais 50% … 60%… OK 70%, mais c’est mon dernier mot. ET CA PART POUR 70%, MESSIEURS, DAMES. DOMINIQUE, JE VOUS MET 100 GRAMMES DE GIROLLES ET UN PEU D'OSSAU IRATY AVEC, VOUS ALLEZ VOIR IL SE MANGE TOUT SEUL. Ah bah on vient de découvrir ensemble que je pouvais jouer des maraîchères aussi.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !