Morgane Cadignan n'aime pas les comédiennes Déborah François et Tracy Gotoas, invitées dans la Bande Originale pour la fiction "Les Héritières" diffusée sur Arte.

Déborah, Tracy, je ne vous aime pas. Je n’ai pas de raisons particulières, c’est assez gratos : on a toutes les trois environ le même âge si on accepte l’à peu près... Vous êtes toutes les deux talentueuses. Oh ? Un peu de jalousie peut-être ? Je vais vous dire : même plus. J’en ai marre de la jalousie, je suis passée à l’aigreur, c’est plus rentable. Désormais je tente de décrypter les carrières des autres avec le plus de mauvaise foi possible : comme Laurent Baffie, mais j’écris pas des pièces de théâtre. Parce que je n’aime pas les gens, mais j’aime le théâtre.

Donc c’est parti, Déborah j’ai lu en interview que le cinéma ce n’était pas gagné parce que vous étiez timide. Vous dites : « J’étais une petite liégeoise ultra timide, qui avait tellement peur de parler aux gens qu’elle préférait se priver de glace plutôt que d’oser en demander une à la marchande ! » UNE GLACE À LA MARCHANDE ? Donc en plus a priori vous avez grandi pendant l'entre-deux guerres. Franchement, ça vous a peut-être sauvé la vie, être un enfant timide en Belgique ça peut t'éviter de rentrer dans pas mal de camionnettes.

Ensuite vous continuez : « J’étais une enfant lunaire, distraite, introvertie, qui préférait la compagnie des adultes à celle des enfants.» Alors ça, excusez-moi mais c’est une phrase d’enfant qui se la pète. TOUS les acteurs qui sont passés ici sans exception disent qu’ils étaient : “des enfants un peu décalés, un peu solitaires.“ Mais moi je la connaît la combine, moi non plus je n’arrivais pas à me faire de potes. Moi aussi quand les autres ne me parlaient pas je disais : “Oui non mais ça tombe bien, je préfère la compagnie des adultes de toute façon."_ _Ca c’est comme les parents qui disent que leur enfant est Haut Potentiel parce qu’il hurle toute la nuit en regardant la lune. Non Annabelle, il a juste un haut potentiel pour casser les couilles. Après, ces enfants qui sont choyés et qui font tout bien, ils grandissent et ils deviennent Thomas Pesquet.

Ohhhh ça va hein, Déborah vous avez été nommée aux César à 19 ans, vous l’avez remporté à 22. Vous avez peut-être un haut potentiel finalement puisque juste après votre bac, Denis Dercourt vous propose un rôle dans _“_La tourneuse de page“. Moi aussi on m’a proposé un rôle juste après le bac. C’était “La tourneuse''. Tout court. C’était intéressant. J’ai rencontré plein de monde moi aussi.

