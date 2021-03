Morgane Cadignan n'aime pas le rappeur, comédien et réalisateur Jean-Pascal Zadi, invité dans la Bande Originale pour présenter la websérie "Carrément Craignos", une websérie qui porte bien son nom puisqu’encore une fois, Morgane n'est pas au casting.

Jean-Pascal Zadi je ne vous aime pas mais je vous suis reconnaissante parce que le dernier Jean-Pascal célèbre c’était celui de la Star Ac. Un homme qui, lui, n’aimait ni les gens ni la musique puisqu'il a quand même commis ça...

Quelle horreur cette chanson, parfois je me réveille encore la nuit en sursautant en y repensant, puis après je me retourne et je vois Daniel donc je re-sursaute, bref, je tombe énormément de mon lit à cause de mauvais choix musicaux et maritaux.

Il était temps qu’un autre Jean-Pascal prenne la relève et vous la prenez bien, César du meilleur espoir masculin, bon la soirée des César a été ce qu’elle a été, mais déjà voir des prix remis par d’autres gens que Tom Villa je pense que ça a été une souffle de fraîcheur pour la France quand même.

Pour revenir à la mauvaise musique, à vos débuts vous êtes Mac Z au sein du groupe de rap La Cellule, et c’est le rap qui vous dirige petit à petit vers le cinéma, alors je n’irais pas vous comparer à Will Smith… Ah pardon. C’était un point. Je n’irais pas vous comparer à Will Smith, faut pas déconner non plus Jean-Pascal, ça serait trop facile ! Je peux vous comparer à Joey Starr si vous voulez, franchement en termes de carrière c’est tout ce que je vous souhaite. En termes de grain de peau en revanche, n’hésitez pas à exfolier et hydrater régulièrement.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !