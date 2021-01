Devant la série "En thérapie" que Frédéric Pierrot et Mélanie Thierry sont venus présenter ce matin dans la Bande Originale, Morgane Cadignan a passé son temps à se dire : “tellement vrai“... Et ça, ça ne lui plaît pas.

Mélanie Thierry et Frédéric Pierrot, je ne vous aime pas car vous venez aujourd’hui pour la promotion de la série “En Thérapie“ de Toledano et Nakache. Et moi j’aime bien les séries qui me divertissent. Même au risque d'être mauvaises. "La Casa de Papel", ça m’a diverti parce qu’a priori je suis incapable de braquer une banque. Enfin je peux voler 30 balles par jour dans la poche de Nagui sans qu’il s’en rende compte mais pas une banque non plus. Bon, disons que si tu me files un cintre et 2 minutes, on peut avoir une voiture, mais pas plus qu’une Twingo. Et j’avoue que le pull que je porte il n'est pas à moi, mais il avait l’air d’avoir trop chaud ce SDF. Il fait doux aujourd’hui.

Bref, j’aime bien les séries qui me divertissent, pas les séries qui me font réaliser que je devrais faire une thérapie. Mais genre, une longue thérapie. Devant les épisodes, j’ai passé mon temps à me dire : “tellement vrai “ et ça, c’est pas normal. Devant "Game Of Thrones", je passe pas mon temps à me dire : “tellement vrai“, si c’était le cas c’est qu’on est sur de sacrées mauvaises nouvelles les gars. Même si 2021 nous réserve encore bien des surprises, non faut pas exagérer, je pense quand même que les dragons, ça sera pour l’année prochaine quand même.

D’ailleurs Frédéric, qu’est-ce que vous êtes un bon psy ! Quand l’industrie du cinéma se sera écroulée d’ici 10 à 12 jours, moi je peux vous trouver un cabinet où vous voulez. Je regardais la série avec une amie et on n'arrêtait pas de se dire : “ah mais il est parfait dans ce rôle“, mais c’est peut-être pas un rôle en fait. Si ça se trouve vous êtes tellement un bon psy que ça veut dire que vous êtes un mauvais acteur, on ne saura jamais. Et finalement tout s’explique parce que j’ai lu que vous aviez commencé votre carrière avec un film de Bertrand Tavernier puis un Ken Loach, je comprends que derrière, on ait envie d’aider les autres à aller bien.

