Morgane Cadignan n'aime pas les comédiens Guillaume Labbé et Florence Pernel, invités dans la Bande Originale pour la série "L'école de la vie", diffusée sur France 2. Et cette série a un énorme défaut : elle est produite par Nagui, donc Morgane va essayer d'en parler en ignorant le fusil calé contre ses omoplates...

Florence et Guillaume je ne vous aime pas car vous venez nous parler de "L'école de la vie" et que moi je n’aime ni l’école, ni la vie. Moi je me suis construite seule dans la rue entre la pauvreté et l'ultra violence, comme Léa Seydoux en fait…

Après, ce qui me pose problème, c’est que cette série a un énorme défaut, car elle est produite par Nagui, donc je vais essayer d’en parler en ignorant le canon du fusil calé actuellement entre mes omoplates. Surtout que c’est une très bonne série, excellente même, et maintenant, si on pouvait desserrer un peu les menottes s’il vous plaît ?

Alors ce qui est fort quand même, c’est que cette série est vraiment d’actu car c’est une vraie pub indirecte pour l’école à la maison. Franchement, en six épisodes, vous abordez des sujets sociétaux que vivent malheureusement certains lycéens : le handicap, l’alcoolisme, la maltraitance, la précarité et la radicalisation d’extrême droite. Et tout en même temps pour ceux pour qui ce ne sont vraiment pas les plus belles années.

Dans le résumé de présentation de la série, il y a cette phrase que j’aime beaucoup : "L’éducation est l’arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde” citation de Nelson Mandela. Un peu facile de lâcher ça quand t’es tranquillement en prison au lieu de te lever tôt pour t’enfiler 4h d’éducation civique. Et puis, cette citation marche seulement si on veut changer le monde dans le bon sens hein, parce que sinon l’arme la plus puissante ça reste la bombe atomique. Et quand je dis “bombe atomique" je parle de la vraie. Pas de moi-même. C’est vrai qu'à Hiroshima je me fais un peu dragouiller, mais pas de là à ériger un mémorial en mon nom faut pas exagérer.

Le seul truc à ma gloire qui existe, c’est un petit autel, dans le placard de Daniel, chaque soir il sacrifie un chroniqueur devant ma photo en priant le Dieu de la bonne vanne. Pourquoi vous croyez que Marina n'est toujours pas revenue ? Elle est en train de sécher dans l’Expedit depuis trois mois au moins.

A propos de carrière contrariée, Guillaume, en 2012, vous montez votre premier One Man Show “Guillaume boit du lait", et c’est une très bonne idée. J’adore le titre, moi mon premier c’était “Morgane mange du sable“ et c’est vrai qu’au bout de quelques représentations, c’était compliqué le transit. En 2014 vous lâchez le lait pour l'alcool en rejoignant la troupe à Palmade et en 2019 vous jouez dans "Trauma"… c’est vrai que ça s’enchaîne bien.

