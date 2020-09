Ce matin, Morgane explique à Tahar Ben Jelloun qu’elle aurait bien eu besoin de lui dès l’enfance…

Tahar Ben Jelloun je ne vous aime pas, parce que j’en ai marre de cette émission ou je passe mon temps à côté de gens à côté de qui je me sens con ou pas assez intelligente.

En revanche à côté des autres chroniqueurs j’ai l’impression d’être Stephen Hawking... sans les problèmes d’amortisseurs.

Nia nia nia c’est facile de taper sur les handicapés, OH 5 CHRONIQUES PAR SEMAINE ET ON EST LUNDI, je brûlerai le plateau du Téléthon si ça m’aidait pour une vanne.

Qui peut me juger ? Vous Nagui ? Et qui est ce qui nous accueille chaque matin avec la blague de l’arabe et du vieux dans la montgolfière ?

Je crois que Leïla et Daniel commencent à se lasser.

Tahar Ben Jelloun, vous publiez un livre dont le titre est “La philo expliquée aux enfants“ et moi j’aurais aimé qu’on m’explique la philo quand j’étais enfant. J’aurais aimé qu’on m’explique beaucoup de choses enfant, qu’on peut pas pécho son cousin, qui est aujourd’hui mon mari mais flemme de divorcer.

J’aurais également aimé qu’on m’explique que les acteurs des films ne vivent pas à l’intérieur de la télé.

Ça m’aurait éviter d’éclater le poste à coup de parpaing pour libérer Josiane Balasko. Ceci dit vu les Bronzés 3, j’aurais dû la laisser dedans.

Si j’avais lu “La philo expliquée aux enfants“ ça m’aurait évité de publier mon propre ouvrage “ 7/20 au bac de philo quand on est adolescent“. Parce qu’on est d’accord que le mec qui a répondu à “Qu’est ce que l’audace “et qui a eu 20/20 en répondant “ c’est ca l’audace . “ c’est une légende, ca n’existe pas ? Enfin je veux dire, c’est comme la dame-blanche ou une mauvaise vanne de Morgane Cadignan on en parle mais personne ne l’a jamais constaté de ses propres yeux.

Et puis Tahar, en 2017, à l'occasion de l’entre deux tour (des présidentielles pas celui du 11 septembre), vous avez adressé une lettre ouverte au Président dans laquelle vous l’exhortez à s’adresser aux plus démunis : Baaaa beau pouvoir de persuasion Tahar, bravo ! Ca a bien marché. Je dois faire une lettre à la CAF ils me doivent 500€ vous voulez pas leur écrire pour que je sois sûre de jamais les toucher ? Parfois le pouvoir des mots n’est pas suffisant face au pouvoir tout court mais vous aurez essayé. Oui bah je suis auteur à la base, les pitrerie ici c’est juste pour m’acheter ma drogue.

