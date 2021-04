Morgane Cadignan n'aime pas l'avocat, romancier et scénariste de bandes dessinées Richard Malka invité dans la Bande Originale pour sa bande dessinée "Idiss", parue aux éditions Rue de Sèvres.

Richard Malka je ne vous aime pas. Vous êtes avocat, scénariste de bandes dessinées, romancier, chef étoilé, videur de la boîte “Malka’rumba“ et pilote de bombardier. Écoutez, vous faites beaucoup trop de trucs et moi je mélange tout, donc les gens feront le tri chez eux. Ça fait un an que je galère à faire le tri de mes placards, c’est hors de question que je commence à faire le tri dans la biographie de Richard Malka.

Et c’est dans cette bio que j’ai vu le que le magazine GQ vous avait classé en 2010 parmi les 30 personnes les plus influentes des médias en France. Du coup, j’ai parcouru le palmarès de cette année, j’ai été un peu choquée de ne pas être dedans, je fais quand même presque 250 vues par chronique, c’est pas rien. Imaginez-vous, ça fait quand même 250 personnes qui se trompent et pensent arriver sur une vidéo de Paul Mirabel.

Pas de traces de Leïla Kaddour dans le classement non plus...T’inquiète Leïla, dans mon magazine à moi t’es première ! Leïla tous les week-ends elle part en reportage d’investigation pour visiter des savonneries dans des villages… C’est Pernaut avec un carré long, pour moi c’est de l’influence !

Et vous Richard, arrêtez de vous la péter un peu... En 2019, vous figurez en 21e place du classement des avocats les plus puissants de France. Alors je ne sais pas qui sont les 20 premiers parce que vous avez quand même réussi à faire condamner Rachida Dati qui avant ses opérations était Ministre de la Justice, donc pour moi plus puissant que vous, c’est Dieu, et aux dernières nouvelles, il n'est pas avocat. Il a ouvert un barber shop sur le Canal Saint Martin. Faites quand même gaffe où vous mettez les pieds parce que si on vous attaque, vous ne serez pas disponible pour vous défendre.

