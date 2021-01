Face à nos deux invités du jour, les comédiens Bruno Solo et Valérie Donzelli, Morgane Cadignan nous fait une confidence : être payée pour avoir le seum, c'est quand même le rêve de tous les enfants du divorce.

Bruno Solo, Valérie Donzelli je ne vous aime pas. Ça commence à me peser de dire aux gens à quel point je ne les aime pas parce que figurez-vous qu’ils me le rendent bien. De plus en plus les gens me disent : “ah mais oui tu es la fille sournoise et frustrée qui n’aime personne. Bon, et sinon tu fais quoi dans la vie ?“.

Non mais c’est vrai dans la vie tu reçois ce que tu envoies et à force de balancer de la haine tous les matins, je me dis qu’il y a peu de chance que je reçoive beaucoup... d’amour. Puis après je me souviens que je n’en ai rien à foutre… Parfois les gens me demandent : “Mais c’est pas trop dur ?“ Trop dur ? Franchement, je suis payée pour avoir le seum ce qui est quand même le rêve de tous les enfants du divorce. Chaque truc qui m’agace ou m’attriste au quotidien peut devenir un sujet de chronique, j’habite à Paris en pleine pandémie et je bosse avec vous, donc autant vous dire que j’ai déjà 260 papiers d’avance. Et je le vis très bien en plus. J’ai juste à mettre des pulls noirs pour être assortie à la couleur de mon âme et c’est bon.

De toute façon je sais que je vais cramer en enfer et ça tombe bien je suis très frileuse. Je serai très bien dans les limbes, Nagui si t’arrives avant moi garde moi une place au fond. Personne n’a envie d’être au Paradis franchement si c’est pour bouffer du nuage à longueur d’éternité avec Hugo Clément et Pierre Rabhi, cimer je préfère faire cramer du poulet dans les limbes avec Satan et nos enfants. Oui parce que j’ai prévu d’épouser Satan et ainsi devenir première dame de l’enfer. Après comme toutes les premières dames je vais vouloir décorer, et en plus des flammes je pensais mettre dans l’entrée, des photos 4 par 3 de Jean Veil, vous savez l’avocat d’Olivier Duhamel, comme ça le message est clair, tu sais ou tu arrives.

