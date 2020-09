Morgane aurait voulu être danseuse comme Andréa Bescond mais finalement…

Andréa Bescond je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas parce que vous êtes une danseuse hors-pair et que ça me renvoie à un de mes rêves brisés... Non, pas Daniel Morin. L’autre rêve brisé : la danse.

Pourtant j’ai pas fait de conservatoire de danse mais j’étais persuadée de me démerder plutôt pas mal. Je danse surtout la nuit. Mes professeurs de danse s’appellent Côte de Blaye et Damoiseau et avec eux je progresse d’heures en heures.

C’est un peu timide au début, du coup ils se relaient, me conseillent et hop, vers les trois heures c’est le Bolchoï.

Mais dans ma tête seulement. Une fois, le lendemain d’une soirée on a regardé une vidéo, et juste derrière la petite grosse qui remue à contre-rythme, y’avait rien. Parce que c’était moi. Olalala la déception. Non. Pas Nagui. L’autre déception : Me voir. Aucun rythme, le pas lourd : Je pensais être Joséphine Baker ah ba je suis Joséphine l’ange gardien. J’ai l’air tassée et je claque beaucoup dans mes doigts.

Bref, je sais pas danser contrairement à vous qui, a 12 ans, entrez à l’Ecole supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower. Et à propos de cette époque vous dites : « Tout est allé très vite. Alors qu’il me semblait que je n’avais pas les prédispositions requises, pas de coup de pied, une ouverture de hanches loin d’être exceptionnelle, j’ai été prise. »

Moi pareil. France Inter j’ai également été prise grâce... à une ouverture de hanches. Pas exceptionnelle, sinon je serai dans le 7/9. Mais une ouverture de hanche normale. Classique.

Ceci est une blague à caractère sexuel consenti. Bonjour maman j’espère que tu passes un bon mardi. Je parle à ma mère elle m’écoute tous les jours, elle trouve pas que ce soit particulièrement une bonne émission mais elle est à la retraite. Du coup à la retraite : une heure de perdue c’est une heure de gagnée. Et maman attention sur les ouvertures de hanche, à partir d’un certain âge ça casse.

