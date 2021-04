Morgane Cadignan n'aime pas l'autrice, compositrice, interprète Suzane, invitée dans la Bande Originale pour la nouvelle édition de son album "Toï Toï II".

Suzane je ne vous aime pas et je vous l’ai déjà dit il y a quelques mois au cours de la journée spéciale jeunes sur Inter. Mais il y avait les sœurs Bertholet qui, contrairement à vous et vos 30 piges, sont de vraies jeunes.

Car oui, même si physiquement je pourrais être votre tante, moi aussi j’ai 30 ans. Alors finalement, maintenant qu’on est entre vieilles, on peut s’avouer qu’on n'est plus vraiment jeunes. Dire ça face à Leïla et Daniel c’est une insulte pour eux, mais avouons Suzane, vous et moi on est à l’âge où on se débat dans la mi-molle de la jeunesse. La Mimolesse. Qui n’est pas un très bon fromage, ni une excellente vanne. Mais qui va nous juger à part l’entièreté d’Internet ?

D’ailleurs je vais arrêter de vous vouvoyer parce que c’est ridicule, en plus tu me suis sur Instagram, donc je sais pas si t’es au courant mais dans ma tête on est copines. Bon là on n'a pas trop le temps de se voir parce que confinement tout ça mais en vrai on est grave potes. Bon tu réponds pas à toutes mes stories et tout mais tu bosses, c’est normal. Et puis tu ne m'invites pas à tes soirées parce que tu sais que j’ai du boulot et tu veux pas me dévier de ma concentration. Ce qui fait de toi une excellente amie. La meilleure peut-être. Vous avez entendu ? Le cœur de Fanny Ruwet vient de se briser.

Vous vous souvenez pas les ieuv, mais c’est pénible la trentaine, les gens de 15 ans te disent que t’es vieux, les gens de 50 te disent que t’es jeune et toi t’es juste au milieu, comme un grand adolescent sans la fougue : envie de baiser mais honnêtement trop fatiguée pour chercher quelqu’un avec qui le faire quoi. Du coup tu te caches derrière l’excuse “non mais les applis de rencontre c’est pas mon truc, c’est pas assez spontané “ juste parce qu’immense flemme de discuter avec des inconnus. J’ai déjà pas le courage de discuter avec ma mère, je vais pas le faire avec un inconnu qui va me demander “Et sinon elle est sympa Suzane ?“, “Je sais pas mon gars, elle m’invite jamais, donc à première vue, je dirais que bof.“

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !