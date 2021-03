Morgane Cadignan n'aime pas l'autrice, compositrice et interprète Lou Doillon, invitée dans la Bande Originale pour présenter son EP "Look At Me Now" et ses illustrations du livre de Patti Smith "Just Kids".

Lou Doillon je ne vous aime pas. Parce que quand je vous regarde j’ai sommeil ! Alors ça a l’air méchant comme ça mais je vous explique. Votre album "Lay Low" je l’ai tellement aimé à l’époque, il était tellement doux, votre voix m'apaisait tellement que c’est devenu l’album que je mettais pour me calmer dès que j’avais une montée d’angoisse. Autant vous dire que n’écoute que ça depuis six ans.

Je ne dis pas que je suis spécialement angoissée ou stressée comme personne mais disons que quand je me fais une tisane “Zen et coolos,“ je mets neuf sachets dans la tasse. C’est un budget. Ça marche pas mal les tisanes anti-stress mais j’en bois tellement que je me relève environ 15 fois par nuit pour faire pipi, du coup je suis moins stressée mais je suis crevée et je porte des couches. Un jour quelqu’un m’a donné un conseil qui était “En cas d’angoisse, n’oublie pas de respirer”. Du coup je l’ai frappé au visage, et croyez-moi ou pas mais après ça allait mieux. "Petit Bambou" c’est bien, “Petit coup de bambou dans la gueule“ c’est plus rapide et sans abonnement.

Puis "Lay Low" à force d’être mon album apaisement, c’est devenu mon album pour réussir à m’endormir dans le train ou dans l’avion, vous êtes un peu pour moi Christophe André sans accent du Sud mais avec des cheveux. En plus je me dis que méditer sur Lou Doillon ça reste de la méditation un peu rock. Mais j’en ai marre de l’écouter sur Spotify donc ce que je vous propose Lou c’est de me suivre en permanence, et dès que j’ai une attaque de panique, vous chantez. C’est sûr que le prochain mec qui va me dire un truc du genre “ça serait peut-être plus pratique de s’installer ensemble“ ça va le surprendre de vous voir débouler de sous le lit pour commencer “Left Behind“. Du coup il va sûrement me dire “Mais pourquoi tu as Lou Doillon sous ton lit ?“ et je vais lui répondre : “Parce que Christophe André ne rentrait pas. Et voilà t’as gagné ça fait 10 minutes qu’on parle du coup j’ai fait pipi”et il me répondra : “Mais moi aussi ma grande.“Du coup après on se met d’accord pour savoir qui prend ça en sujet de chronique le lendemain. T’inquiète Daniel, pour nos autres petits problèmes je te laisse la priorité pour la matinale.

