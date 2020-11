Inspirée par le couple mythique Sylvie et Johnny, Morgane nous raconte l'amour ce matin

Sylvie Vartan je ne vous aime pas, pour la simple et bonne raison que j’ai une petite passion pour les couples iconiques.

J’ai vu des tonnes de documentaires sur les Kennedy, Gainsbourg et Birkin, Nagui et Mélanie. Bon il y en a un que j’ai mis dans la liste pour lui demander une augmentation, et indice, il a jamais été Président.

Franchement, c’est tellement dur de gérer un couple déjà à la base alors j’imagine même pas quand tu es connu comme vous l’étiez à l’époque avec Johnny. Je vais dire Johnny hein je vais pas rajouter Hallyday à chaque fois, c’est bon malgré votre amour pour les pantalons chelous tout le monde se doute bien que ce n'est pas Johnny Clegg.

C’est tellement compliqué de gérer un couple, au début c’est toujours bien tu fais l’amour contre des porte-cochères, à même le sol, sur le bureau de Nagui quand il n’est pas là. C’est toujours formidable le début. C’est le nouvel an tous les jours. T’aimes tout. “C’est quoi ton film préféré ? Cinéman de Yann Moix ? Hahaha il a tellement d’humour. Je l’aime“.

Tu vas plus bosser, tu manges plus, tu passes tes journées à écouter Juliette Armanet en marchant dans Montmartre.

Puis le temps passe, et tu commences à voir les premiers indicateurs de l’usure d’un couple On se regarde plus, on se tient plus la main dans la rue, on s’offre des Wonderbox à Noël... Là c’est le signe que ça pue du cul. Il y en a qui ont fait le week end escapade à deux ? Vraiment le genre de week-end qui te donnent envie de partir en escapade tout seul. Loin. “J’ai pas su quoi t’offrir alors je t’offre la preuve que je me suis pas cassé la tête. Si on fait les châteaux de la Loire pour la douzième fois on aura peut-être un peu moins envie de se mettre mutuellement la tête dans le four tu crois pas ?”

Quand tu te retrouves à dormir dans une Yourte en Normandie, et à te réjouir de la demi bouteille de cidre d’accueil... c’est le moment de ton mariage ou vaut mieux pas aller fouiller dans les textos de l'autre.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !